나나, 전신 타투 드디어 싹 지웠다…파격 노출+‘뼈말라’ 몸매 깜짝

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 나나가 전신 타투를 제거한 뒤 한층 과감해진 비주얼을 공개했다.

나나는 29일 자신의 SNS를 통해 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 나나는 짧은 검은색 헤어스타일에 화이트 계열의 의상을 입고 카메라 앞에서 다양한 포즈를 취하고 있다.

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한 사진에서는 민소매 상의와 짧은 하의를 매치한 채 무릎을 끌어안고 앉아 장난스럽게 혀를 내미는 포즈를 취했다. 군살 없이 늘씬한 팔과 다리 등 특유의 마른 체형도 시선을 사로잡는다.

또 다른 사진에서는 플라워 패턴의 소파에 엎드린 채 카메라를 바라봤다. 몸에 밀착되는 화이트 계열 의상에 레이스 소재의 니삭스를 매치해 몽환적인 분위기를 완성했다.

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특히 과거 몸 곳곳을 채웠던 타투가 보이지 않는 모습도 눈길을 끈다.

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나나는 지난 2022년 영화 '자백' 제작보고회에서 팔과 어깨, 가슴, 등, 다리 등 몸 곳곳에 새긴 타투를 공개해 큰 화제를 모았다.

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이후 나나는 어머니의 부탁을 계기로 타투 제거를 시작했다고 밝혔다.

그는 과거 심적으로 힘들었던 시기에 타투를 통해 감정을 해소했다고 설명하기도 했다.

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오랜 기간 레이저 시술을 받은 나나는 결국 대부분의 타투를 제거했다.

그는 지난해 자신의 SNS를 통해 "깨끗한 몸으로 다시 돌아왔다"고 직접 알렸다. 다만 자신이 가장 존경하는 존재인 어머니의 출생연도를 의미하는 '1968' 타투는 남겨뒀다고 밝혔다.

올해 3월에도 타투 제거에 대해 직접 이야기했다. 나나는 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 출연해 타투를 지울 때가 새길 때보다 훨씬 아팠다면서도 레이저 기술 덕분에 흉터 없이 깨끗하게 제거됐다고 전했다.

전신 타투로 파격적인 변신을 보여줬던 나나는 긴 제거 과정을 마친 뒤 다시 깨끗해진 피부를 드러내며 자신만의 스타일을 선보이고 있다.

한편 나나는 2009년 그룹 애프터스쿨로 데뷔했으며 오렌지캬라멜 활동을 통해 큰 사랑을 받았다. 이후 배우로 활동 영역을 넓혀 영화와 드라마 등 다양한 작품에서 활약하고 있다.

narusi@sportschosun.com