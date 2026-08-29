유명 코미디언, 도둑 공개 저격..제주서 '한정판' 도난 당해 분노 “좋은 말 할 때 가온나”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 미키광수가 제주도에서 스노클링을 하던 중 슬리퍼를 도난당했다고 주장하며 분노를 드러냈다.

미키광수는 지난 28일 자신의 개인 계정을 통해 "분노를 참지 못해서 이 글을 쓴다"며 슬리퍼를 가져간 사람을 향해 공개적으로 반환을 요구했다.

그는 이날 오후 5시부터 5시 30분 사이 제주도 판포포구에서 스노클링을 하기 위해 물에 들어갔다고 설명했다. 이 과정에서 자신이 벗어둔 슬리퍼가 사라졌다는 것이다.

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미키광수는 "제가 제주도 판포포구 다이빙하는 곳 반대편 스노클링 하러 들어갔을 때 지금은 구할 수도 없는 제 슬리퍼를 신고 가신 분"이라며 "빨리 가온나"라고 적었다.

이어 "사람은 누구나 실수할 수 있다"면서도 해당 슬리퍼의 색상과 특징 때문에 단순한 착각으로 가져갔을 가능성은 낮다고 주장했다.

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그러면서 "저 색깔은 구하기 힘들어서 착각할 수가 없다"며 "평생 죄책감에 시달리지 말고 좋은 말 할 때 가온나"라고 거듭 반환을 요구했다.

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미키광수는 또 "지금 돌려준다면 책임을 묻지 않겠다"고 밝혔다. 슬리퍼가 사라진 뒤 집으로 돌아오는 과정에서 발이 상당히 아팠다는 하소연도 덧붙였다.

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그가 공개한 글에는 '#미키광수', '#슬리퍼도둑', '#제주도', '#판포포구' 등의 해시태그도 함께 담겼다.

한편 미키광수는 다양한 예능 프로그램과 콘텐츠를 통해 활동하고 있는 코미디언으로, 개인 계정을 통해 일상을 팬들과 공유하고 있다.

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tokkig@sportschosun.com