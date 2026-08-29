제니, 침대서 점프하다 드러난 블랙 속옷 노출…“MV 위험하게 아름다워”

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[스포츠조선 조민정 기자] 제니의 글로벌 파급력이 다시 한번 입증됐다. 신곡 뮤직비디오에서 선보인 란제리풍 슬립 드레스 장면이 해외 유명 패션 매거진의 공식 계정에까지 등장하며 빠르게 확산되고 있다.

글로벌 패션·라이프스타일 매거진 로피시엘의 말레이시아판 공식 계정은 28일 제니의 신곡 'FALLEN ANGEL'을 배경음악으로 연결한 영상을 공개했다.

계정 측은 "천사가 추락했다. 그 모습마저 위험할 만큼 아름답다"는 의미의 글을 덧붙이며 제니의 비주얼을 집중 조명했다. 게시물에는 'JENNIE·FALLEN ANGEL'이라는 음원 정보도 함께 표시됐다.

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영상 속 제니는 가느다란 어깨끈과 레이스 장식이 돋보이는 붉은색 미니 슬립 드레스를 입고 침대 위로 뛰어올랐다가 떨어지는 동작을 반복한다. 제니가 팔다리를 길게 뻗은 채 짙은 색 침구 위로 추락하는 순간은 신곡 제목인 'FALLEN ANGEL'을 시각적으로 표현한 장면처럼 보인다.

붉은 벽과 장미 덩굴, 스테인드글라스풍 창문과 나비 날개를 단 천사 그림으로 꾸며진 침실은 어두운 동화 같은 분위기를 자아낸다. 몸의 선을 따라 밀착되는 란제리풍 의상과 붉은 입술, 흐트러진 긴 머리가 어우러지며 관능적이면서도 몽환적인 '타락한 천사' 이미지를 완성했다.

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해당 장면은 제니가 지난 28일 공개한 'FALLEN ANGEL' 뮤직비디오와 촬영 현장 콘텐츠에 등장한다. 제니는 자신의 계정을 통해 뮤직비디오 공개 소식을 직접 알리고 촬영 현장의 사진과 영상을 잇달아 선보였다.

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제니 역시 촬영 세트에 대해 "한 편의 뮤지컬 안에 직접 들어간 듯했고 공간 자체가 주는 분위기가 특별했다"고 설명했다. 물 위에 떠 있는 장면을 촬영하기 위해 와이어를 착용하는 등 고난도 촬영에도 직접 참여한 것으로 전해졌다.

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한편 제니는 지난 28일 디지털 EP 'Fallen Angel'을 발매했다. 앨범에는 타이틀곡 'FALLEN ANGEL'을 비롯해 'HEAVEN', 'Less than a Lover' 등 세 곡이 수록됐다. 오는 10월 30일에는 여섯 곡이 담긴 피지컬 EP 'Fallen Angel'을 발매할 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com