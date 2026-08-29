"오늘 진짜 망했어" 정석원, ♥백지영과 짬뽕 '심폐소생'…결국 국물까지 싹

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 정석원이 아내 백지영을 위해 생애 첫 짬뽕 만들기에 도전했다.

자신만만하게 시작했던 요리는 한때 정체불명의 국물로 변하며 실패 위기에 놓였지만, 부부의 '심폐소생' 끝에 국물까지 싹 비우는 반전의 결과물이 탄생했다.

29일 유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young'에는 '생애 처음으로 정석원이 만든 짬뽕 먹고 백지영이 눈 뒤집힌 이유는?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 정석원은 집에서 직접 짬뽕을 만들어보기로 했다. 시작부터 자신감은 넘쳤다. 백지영이 레시피를 묻자 정석원은 "레시피라고 할 게 없던데. 그냥 말 그대로 짬뽕이잖아"라며 대수롭지 않다는 반응을 보였다.

그러나 본격적인 요리가 시작되자 상황은 예상과 다르게 흘러갔다.

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정석원은 양파와 고추, 대파, 해물, 차돌박이 등을 볶은 뒤 간장을 넣었다. 이를 지켜보던 백지영은 "간장을 너무 많이 넣었다"고 걱정했고, 정석원은 양배추를 추가해 짠맛을 잡으려 했다.

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급기야 짬뽕에 좀처럼 사용하지 않는 쌈장까지 등장했다. 고추장을 찾던 정석원은 "쌈장에도 고추장이 들어 있잖아. 내가 좋아하는 된장도 들어 있잖아. 얼마나 맛있겠어"라며 쌈장을 투입했다.

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굴소스와 후추까지 더했지만 정작 정석원이 원했던 짬뽕 특유의 맛은 좀처럼 살아나지 않았다.

국물을 맛본 정석원은 "짬뽕 맛이 나야 되는데 짬뽕 맛이 안 난다"며 당황했다. 이어 "아, 너무 교만했다. 지금까지 실패한 적이 없어서"라며 급격히 작아진 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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요리는 점점 미궁으로 빠졌다. 정석원은 완성돼 가는 국물을 바라보며 "와, 진짜 큰일 났다", "오늘 진짜 망했어. 이건 짬뽕은 아니야"라며 좌절했다.

백지영 역시 냄새를 맡아본 뒤 "약간 고추장 김치찌개 같은 느낌"이라고 평가했다.

결국 부부가 함께 '망한 짬뽕' 심폐소생에 나섰다. 마늘을 비롯해 부족한 재료를 추가하고 간을 맞추며 맛을 살리기 시작했다. 백지영이 중간에 맛을 보려고 하자 정석원은 "먹지 마. 잘못될 것 같아"라며 만류하기까지 했다.

10분이면 끝날 줄 알았던 짬뽕 요리는 어느덧 60분째에 접어들었다. 정석원은 "쇼츠에서는 10분이면 된다고 했는데 좀 아닌 것 같다"며 허탈해했다.

여기에 마지막 승부수로 치즈까지 등장했다. 고민 끝에 치즈를 넣은 정석원에게 백지영은 "이상해. 그 칼칼했던 맛이 없어졌다"고 말해 다시 한번 위기가 찾아오는 듯했다.

그러나 완성된 짬뽕을 직접 먹어본 뒤 분위기는 180도 달라졌다.

국물을 맛본 백지영은 "너무 맛있는데"라며 놀라워했다. 제작진 역시 "짬뽕이다", "50년 전통 맛집 짬뽕 같은 느낌"이라고 평가했다.

백지영은 "그냥 보통 중국집에서 먹는 짬뽕 맛은 아니다"라면서 "짬뽕과 육개장의 중간 정도"라고 설명했다. 그러면서도 계속 음식을 먹으며 만족감을 드러냈다.

결국 백지영은 국물까지 거의 남기지 않고 그릇을 비웠다. 그는 "여보 잘 먹었다. 너무 맛있었어"라며 "나는 이렇게 다 먹을 수 있는 짬뽕을 바란다. 짬뽕 국물은 먹다 보면 밑에 무조건 남긴다. 너무 짜서. 그런데 이건 안 그렇다"고 극찬했다.

정석원 역시 긴장이 풀린 듯 "자기 덕분이야. 자기 없었으면 망했어"라며 아내에게 공을 돌렸다. 백지영은 우여곡절 끝에 탄생한 남편표 짬뽕에 별점 8.8점을 줬다.

정석원은 요리 과정을 돌아보며 "내가 되게 자신 있게 어떤 길을 찾아가는데 길을 헤맨 느낌"이라며 "너무 집중해서 진이 빠졌다"고 털어놨다.

한편 백지영과 정석원은 2013년 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 두 사람은 유튜브를 통해 결혼 생활과 가족의 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

narusi@sportschosun.com