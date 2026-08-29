전현무, 공항 전광판 보고 알마티 골랐다더니…“비행기표는 일주일 전 준비”

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무의 카자흐스탄 '즉흥 여행'을 둘러싼 조작 논란이 계속되는 가운데, 여행지는 촬영 약 일주일 전 이미 정해졌으며 공항에서 즉석으로 항공권을 발권하는 장면에는 예능적 연출이 있었다는 주장이 나왔다.

29일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에는 '"카자흐.. 공항에서 정했다?" 전현무 '나혼산' 즉흥 여행 주작 논란 전말'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

앞서 전현무는 지난 14일과 21일 방송된 MBC '나 혼자 산다'를 통해 카자흐스탄 알마티로 즉흥 여행을 떠나는 모습을 공개했다.

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당시 방송에서 전현무는 구체적인 목적지를 정하지 않은 채 새벽부터 인천국제공항으로 향했다. 공항 전광판을 살펴보던 그는 출발 시간 등을 고려해 카자흐스탄 알마티를 목적지로 선택했고, 현장에서 항공권을 발권하는 모습이 그려졌다.

하지만 방송 이후 여러 명의 제작진이 동행하는 해외 촬영을 실제로 당일 결정할 수 있느냐는 의문이 제기되면서 '주작 논란'이 불거졌다.

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이와 관련해 이진호는 취재 결과를 전하며 "협찬을 받은 것은 사실이 아니다"라면서도 방송에 일부 연출은 있었다고 주장했다.

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그는 제작진이 촬영 약 일주일 전 전현무에게 '즉흥 여행' 아이템을 제안했다고 전했다. 평소 전현무가 실제로 공항에 가 당일 항공권을 구입해 여행을 떠나는 경우가 있었던 만큼 이를 방송 아이템으로 만들어보자는 취지였다는 설명이다.

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이에 전현무가 여행지를 고민했고, 후보로 중국 충칭과 카자흐스탄 알마티가 거론됐다고 이진호는 주장했다.

그는 "전현무 씨 측에서는 '한 번도 안 가본 데, 진짜 생으로 가고 싶다'는 의사를 전달하면서 약 일주일 전쯤 이 내용이 픽스된 것"이라고 말했다.

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특히 이진호는 방송에서 전현무가 공항 전광판을 바라보다 알마티행을 선택하고 항공권을 구매하는 것처럼 그려진 부분을 짚었다.

그는 "공항에서 전광판을 보면서 직접 구매했다는 것은 연출이 다분히 있었다"고 주장했다.

그 근거로 촬영에 동행한 제작진 규모를 들었다. 이진호에 따르면 이번 촬영에는 전현무뿐 아니라 PD와 작가, 촬영감독, 음향감독 등 최소 7~8명이 함께 카자흐스탄으로 출국했다.

그는 "전현무 씨의 표는 한 장이 발권된다고 치더라도 나머지 6~7명의 표는 어떻게 구하느냐"며 "당연히 제작진의 표는 일주일 전부터 준비가 돼 있었고 전현무 씨의 표 역시 일주일 전부터 준비가 돼 있었다"고 주장했다.

그러면서 "즉흥 여행을 가는 건 사실이지만 현장에서 발권이 이루어진 것은 연출이었다"며 "다만 카자흐스탄 알마티로 가고 싶다는 전현무 씨의 의사가 반영돼 준비된 것은 사실"이라고 정리했다.

다만 이는 이진호가 취재를 토대로 제기한 주장으로, '나 혼자 산다' 제작진이 '공항 발권 장면이 연출이었다'고 공식적으로 인정한 것은 아니다.

알마티 관광 당국의 협찬 의혹에 대해서도 이진호는 사실이 아니라고 주장했다.

앞서 알마티시는 공식 홈페이지를 통해 '나 혼자 산다' 촬영이 관광국의 지원을 받아 진행됐다는 취지로 소개했다.

반면 '나 혼자 산다' 제작진은 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 공식적으로 반박한 바 있다.

이진호 역시 취재 결과 관광 당국으로부터 촬영이 가능한 장소와 관광지 등에 대한 정보를 전달받은 것은 맞지만, 금전적인 협찬이나 실질적인 제작 지원을 받은 것은 아니라고 주장했다.

현지 렌터카 이용을 둘러싼 논란에 대해서도 언급했다.

방송에서 전현무는 국제운전면허증과 여권을 현지 렌터카 업체에 보내 차량을 대여했다.

그러나 방송 이후 카자흐스탄에서 단기 방문객이 운전하려면 대한민국 운전면허증 원본과 러시아어 공증 번역본 등이 필요하다는 사실이 알려지며 논란이 일었다.

실제로 '나 혼자 산다' 제작진 역시 방송 이후 주카자흐스탄 대한민국 대사관을 통해 별도의 공증 절차가 필요하다는 사실을 뒤늦게 확인했다고 밝혔다. 외교부도 현지 운전과 관련한 유의사항을 별도로 안내했다.

이진호는 이러한 렌터카 문제가 오히려 관광 당국과의 사전 협찬설과는 맞지 않는다고 봤다. 사전에 관광 당국과 긴밀하게 촬영을 조율했다면 필요한 운전 서류를 미리 준비했을 가능성이 높다는 주장이다.

결국 이진호는 이번 여행을 완전한 '조작'이라고 단정하기도, 방송에 보이는 모든 과정이 100% 즉흥적으로 이뤄졌다고 보기도 어렵다는 취지로 설명했다.

그는 "주작이냐 연출이냐는 부분은 시청자들이 판단해 주시면 좋을 것 같다"면서도 공항에서 전광판을 보고 당일 처음 여행지를 정한 것처럼 비친 장면에 대해서는 연출 요소가 있었다는 주장을 거듭 강조했다.

앞서 '나 혼자 산다' 제작진은 지난 25일 공식 입장을 내고 전현무의 카자흐스탄 여행을 둘러싼 조작 의혹을 부인했다.

제작진은 "전현무 씨의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로"라고 밝히면서 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실도 없다고 선을 그었다.

narusi@sportschosun.com