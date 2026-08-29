펄어비스, '게임스컴 데브'서 '붉은사막' 오픈월드 개발 노하우 공개

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펄어비스가 글로벌 게임 개발자들을 대상으로 '붉은사막'의 오픈월드 제작 과정을 공개했다. 단순히 완성된 게임을 선보이는 데 그치지 않고, 광활한 게임 세계를 어떤 방식으로 만들고 운영 가능한 수준까지 끌어올렸는지를 개발자들에게 직접 설명했다.

펄어비스는 독일 쾰른에서 열린 글로벌 게임 개발자 컨퍼런스 '게임스컴 데브 2026'에 참가해 '붉은사막'의 오픈월드 구축 기술과 제작 시스템을 소개했다고 밝혔다.

이번 세션에는 안근태 아트레벨실장과 김진환, 윤진호 게임엔진그래픽스실장이 연사로 나섰다. 이들은 '붉은사막'의 무대인 파이웰 대륙을 넓은 규모로 구현하면서도 지역마다 일정한 완성도를 유지하기 위해 적용한 제작 방식과 플레이어의 자연스러운 탐험을 유도하기 위한 설계 과정을 설명했다.

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관심도도 높았다. 150명 규모로 마련된 세션에 320명이 사전 신청했다. 루이스 빌레가스 소니 인터랙티브 엔터테인먼트 CTO, 코타 후카사와 캡콤 부총괄을 비롯해 CD 프로젝트 레드, 게릴라게임즈, 닌텐도, 샌드박스 인터랙티브, 언노운월즈 등 글로벌 게임사 개발자들도 현장을 찾았다.

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핵심은 '플레이 가능한 월드'를 만드는 데 있었다. 펄어비스는 실제 자연환경을 그대로 옮겨놓는 방식보다 플레이어가 이동하고 탐험하는 과정에서 의미를 느낄 수 있도록 지형과 환경의 밀도를 조정했다고 설명했다. 방대한 지역을 효율적으로 만들기 위해 식생과 지형처럼 반복적인 작업에는 규칙 기반 자동화를 적용하고, 랜드마크와 퀘스트, 이벤트 등 게임 경험에 직접적인 영향을 미치는 요소는 개발자가 개입하는 방식으로 제작 효율과 완성도를 함께 추구했다.

광활한 공간을 하나의 월드처럼 연결하는 데는 자체 개발한 '블랙스페이스 엔진'이 활용됐다. 플레이어의 위치와 시야에 따라 필요한 공간과 데이터를 불러오는 방식으로 대규모 월드를 구현하면서 시스템 부담을 관리했다.

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특히 플레이어가 멀리서 바라본 장소가 단순한 배경으로 끝나지 않도록 설계한 점이 눈에 띈다. 화면 너머로 보이는 탑이나 마을 등도 실제 이동해 접근하고 탐험할 수 있도록 구성해, 풍경을 바라보는 행위 자체가 다음 탐험으로 이어지도록 했다.

시간과 날씨, 플레이어의 행동에 따라 변화하는 환경도 구현했다. 비와 눈, 바람 등에 따라 월드의 모습이 달라지며 캐릭터가 이동하거나 공격할 때 풀과 나무 등 주변 환경이 반응하도록 설계했다.

펄어비스는 이번 행사에서 기술 자체보다 이를 통해 어떤 플레이 경험을 만들려고 했는지도 강조했다. 개발진은 플레이어가 파이웰의 어느 능선에 올라 멀리 펼쳐진 풍경을 바라본 뒤 자연스럽게 계속 걷고 싶어지는 순간을 만드는 것이 '붉은사막'이 추구하는 방향이라고 설명했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com