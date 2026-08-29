장윤정, 모친 '징역 1년 6개월' 구형 다음 날…♥도경완과 소주 데이트

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 장윤정이 모친의 사기 혐의 재판에서 검찰이 징역형을 구형한 다음 날 남편 도경완과 소박한 데이트를 즐기는 근황이 공개됐다.

도경완은 28일 자신의 개인 계정에 "껍데기 잘 구워주는 멋진 누나"라는 글과 함께 아내 장윤정의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 한 식당에서 돼지껍데기를 직접 굽고 있는 장윤정의 모습이 담겼다. 장윤정은 모자를 푹 눌러쓴 편안한 차림으로 불판 앞에 앉아 고기를 굽고 있다.

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화려하게 꾸민 모습 대신 편안한 차림으로 남편과 오붓한 시간을 보내는 모습이 눈길을 끌었다. 테이블 위에는 소주잔도 놓여 있어 돼지껍데기와 소주를 곁들인 부부의 소탈한 데이트 분위기를 엿보게 했다.

특히 도경완은 아내를 향해 "멋진 누나"라는 애정 어린 표현을 사용했다. 2013년 결혼해 어느덧 결혼 13년 차에 접어든 두 사람의 여전한 부부애가 돋보인다.

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장윤정의 이번 근황은 공교롭게도 모친 육모 씨의 사기 혐의 재판에서 검찰이 징역 1년 6개월을 구형한 다음 날 전해졌다. 다만 도경완은 해당 사진을 공개하면서 장윤정 모친의 재판과 관련해서는 별다른 언급을 하지 않았다.

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앞서 검찰은 지난 27일 서울동부지법 형사2단독 서범준 부장판사 심리로 열린 육 씨의 사기 혐의 첫 공판에서 재판부에 징역 1년 6개월을 선고해달라고 요청했다.

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육 씨는 2024년 9월부터 지난해 8월까지 유명 가수인 딸 장윤정과의 관계를 내세워 지인에게 투자를 권유한 뒤 세 차례에 걸쳐 총 3100만 원을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다.

검찰은 육 씨가 과거에도 유사한 수법의 사기죄로 실형을 선고받은 전력이 있는 데다 피해 금액이 적지 않고 피해 회복도 이뤄지지 않았다는 점 등을 구형 사유로 들었다.

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육 씨 측은 이날 공소사실을 모두 인정하고 선처를 호소한 것으로 전해졌다. 육 씨에 대한 선고기일은 오는 9월 10일로 예정돼 있다.

한편 장윤정과 도경완은 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

narusi@sportschosun.com