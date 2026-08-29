정종철♥황규림, 명품 D사 옷 입고 비즈니스석…명문대 5곳 합격 子와 캐나다行

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 정종철과 아내 황규림이 캐나다 명문대 진학을 앞둔 아들과 함께 밴쿠버로 향했다. 부부는 명품 D사 옷을 나란히 착용하고 비즈니스석에 올라 아들의 새로운 출발을 함께했다.

황규림은 지난 27일 자신의 개인 계정에 "아빠가 더 신났네"라는 글과 함께 가족의 출국 현장을 담은 사진을 공개했다.

사진 속 정종철은 공항에서 아들 시후 군의 옆에 서서 엄지손가락을 들어 올린 채 활짝 웃고 있다. 대학 진학을 위해 다시 캐나다로 떠나는 아들보다 아빠 정종철이 더욱 들뜬 듯한 표정이 웃음을 자아냈다.

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정종철과 황규림의 공항 패션도 눈길을 끌었다. 정종철은 검은색과 회색이 어우러진 명품 D사 티셔츠를 입었고 황규림 역시 같은 브랜드의 로고가 새겨진 줄무늬 상의를 선택했다. 디자인은 달랐지만 동일한 브랜드로 통일감을 주며 자연스러운 부부 패밀리룩을 완성했다. 두 사람은 비즈니스석에 나란히 앉아 캐나다로 이동했다. 황규림은 좌석에 편안하게 앉아 미소 짓는 부부의 모습과 함께 "가보자"라는 문구를 덧붙이며 여행의 설렘을 드러냈다.

이번 캐나다행이 더욱 관심을 받는 이유는 아들 시후 군의 학업 성과 때문이다. 정종철은 지난 2월 아들이 캐나다의 대학 다섯 곳에 모두 합격했다고 직접 알렸다. 시후 군이 합격 통보를 받은 학교는 토론토대학교와 브리티시컬럼비아대학교(UBC), 맥마스터대학교, 웨스턴대학교, 사이먼프레이저대학교(SFU)다. 지원한 다섯 곳에서 모두 합격 소식을 받은 셈이다.

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장학금 제안도 이어졌다. 정종철에 따르면 맥마스터대학교에서는 2만5000캐나다달러, 웨스턴대학교에서는 4만캐나다달러 규모의 장학금을 제안했다. 정종철은 당시 "너무너무 기쁜 날"이라며 아들의 대학 합격 소식을 자랑했다. 그는 시후 군에 대해 어린 시절 공부 성적은 중하위권이었지만 자신이 하고 싶은 일을 깊게 파고들었고, 행복지수만큼은 언제나 최상위권이었던 아이라고 회상했다.

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시후 군은 고등학교 1학년 때 유학을 결심하고 혼자 캐나다 밴쿠버로 떠났다. 가족이 떨어져 지내는 것을 반대했던 정종철을 직접 설득한 뒤 새로운 환경에서 학업을 이어간 것으로 전해졌다. 정종철은 "연고도 없는 곳에 계획 없이 혼자 비행기를 태워 보냈는데 대학에 가게 됐다"며 "아이들에게는 각자 자신의 때가 있는 것 같다"고 벅찬 마음을 드러낸 바 있다.

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한편 정종철과 황규림은 2006년 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com