“살 빼려고 입술까지 꿰맸다” 왕좌서 쫓겨난 왕의 극단적 다이어트

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[스포츠조선 조민정 기자] 몸무게 252kg에서 70kg까지 무려 182kg을 감량해 기네스북에 오른 여성의 극단적인 다이어트가 공개된다. 살을 빼기 위해 입술까지 꿰맨 왕의 충격적인 사연도 소개된다.

30일 방송되는 SBS 지식 건강 예능프로그램 '세 개의 시선' 58회에서는 쉽게 빠지지 않는 뱃살과 내장지방의 위험성, 체내 열과 체중 관리의 연관성을 집중적으로 다룬다.

이날 방송에는 MC 김석훈과 소슬지를 비롯해 과학 전문 작가 곽재식, 도슨트 이창용, 가정의학과 전문의 강지연과 비만 진료 전문가 김지현이 출연한다. 출연진은 역사와 과학, 의학이라는 세 가지 관점에서 인류가 뱃살과 벌여온 전쟁을 살펴본다.

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"예전보다 적게 먹는데 왜 뱃살은 더 쉽게 찔까"라는 질문에서 이야기가 시작된다. 프로그램은 체중계에 표시되는 숫자보다 지방이 몸의 어느 부위에 축적됐는지가 중요하다고 짚는다.

특히 장기 사이에 쌓이는 내장지방은 단순한 외형의 문제가 아니다. 내장지방이 과도하게 축적되면 염증 반응과 대사 이상을 일으킬 수 있으며 지방간, 당뇨병, 고지혈증과 심혈관질환 등의 위험을 높일 수 있다.

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도슨트 이창용은 수십kg을 감량한 뒤 다시 체중이 늘어나는 요요를 겪었던 오프라 윈프리의 사례와 함께, 역사에 남은 기상천외한 다이어트 방법들을 소개한다.

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10세기 스페인 레온 왕국의 한 왕은 크게 불어난 체중 때문에 왕좌에서 쫓겨난 뒤 살을 빼기 위해 입술을 꿰매는 극단적인 방법까지 택한 것으로 전해진다. 몸무게 252kg으로 서커스 무대에 섰던 한 여성은 단기간에 182kg을 감량해 약 70kg까지 체중을 줄였고 이 기록으로 기네스북에 이름을 올렸다.

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그러나 이처럼 먹는 양을 극단적으로 제한하는 방식은 건강을 해칠 수 있으며 지속하기도 어렵다. 일시적으로 체중이 감소하더라도 근육량이 함께 줄거나 이후 요요현상을 겪을 가능성이 있다는 설명이다.

강지연 가정의학과 전문의는 뱃살을 줄이기 위해서는 무작정 굶기보다 몸이 저장된 지방을 에너지원으로 활용할 수 있는 환경을 만들어야 한다고 강조한다. 방송은 이 과정에서 몸이 만들어내는 '열'에 주목한다. 체내 에너지 소비와 열 발생의 관계를 살펴보고 나이가 들면서 변화하는 대사 기능이 복부 지방 축적에 어떤 영향을 줄 수 있는지 분석한다.

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특히 중년 이후에는 근육량과 활동량이 감소하고 호르몬 변화가 겹치면서 이전과 같은 양을 먹어도 체중과 허리둘레 관리가 어려워질 수 있다. 갱년기를 겪는 여성에게 복부 지방이 쉽게 쌓이는 이유도 함께 다룰 예정이다. 김지현 비만 진료 전문가는 "젊을 때보다 적게 먹는데도 뱃살이 찌는 현상에는 나이에 따른 신체 변화와 에너지 소비 감소가 영향을 줄 수 있다"고 설명한다.

출연진은 과거부터 몸을 따뜻하게 하는 재료로 사용된 특정 향신료의 씨앗도 살펴본다. 이 씨앗이 체내 열 발생과 지방 대사에 어떤 영향을 줄 수 있는지 관련 원리와 활용법은 방송에서 공개된다. 다만 체온을 높이는 것만으로 체중이 감소한다고 단정할 수는 없다. 건강한 감량을 위해서는 식사 조절과 신체 활동, 수면 등 생활 습관을 종합적으로 관리해야 하며 기저질환이 있다면 의료진의 진료가 필요하다.

극단적인 다이어트의 흑역사부터 몸속 시한폭탄으로 불리는 내장지방의 실체까지 다루는 SBS '세 개의 시선'은 30일 오전 8시 35분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com