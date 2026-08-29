류준열과 열애했던 한소희 “연애가 삶 절반 차지하면 망가져”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 한소희가 최근 자신의 연애관과 이상형에 대해 솔직한 생각을 털어놨다.

지난 28일 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만'에는 한소희가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

이날 이상형을 묻는 질문에 한소희는 과거와는 조금 달라진 기준을 밝혔다.

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그는 "요즘에는 안정형이 좋다"며 자신 역시 안정적인 사람이 되기 위해 노력하고 있다고 말했다. 이어 자신이 안정적인 상태가 되면 자연스럽게 비슷한 성향의 사람을 만나게 되는 것 같다고 설명했다.

연애를 하더라도 상대방이 자신의 삶에서 지나치게 큰 비중을 차지해서는 안 된다는 생각도 밝혔다.

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한소희는 누군가 자신을 떠나더라도 자신의 존재 자체가 사라지는 것은 아니라며, 이별을 '버림받는 것'으로 받아들이지 않으려고 노력한다고 전했다.

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또 상대방에게 서운한 감정이 생겼을 때 무작정 감정적으로 반응하기보다는 대화를 통해 해결하려 한다고 밝혔다.

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그는 상대에게 자신이 원하는 관심이나 애정의 정도를 구체적으로 이야기하고 서로 맞춰갈 수 있는지를 먼저 살펴본다고 설명했다.

다만 대화를 통해서도 서로의 차이가 좁혀지지 않는다면 관계를 억지로 이어가지는 않는다고 했다.

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한소희는 "그럼 그냥 포기한다"며 상대에게서 충분히 채워지지 않는 부분이 있다면 자신의 삶에서 스스로 그 빈자리를 채우려고 한다고 말했다. 좋은 음식을 먹거나 자신이 좋아하는 것을 하면서 스스로에게 애정을 주는 방식이다.

특히 연애와 자신의 삶 사이에 균형을 유지하는 것이 중요하다고 강조했다.

한소희는 "그 사람이 내 삶의 절반 이상을 차지하는 순간 망가진다고 생각한다"며 연애가 삶의 전부가 되어서는 안 된다는 자신의 생각을 밝혔다. 이어 자신과 상대방 사이에서 적절한 균형을 찾아야 한다고 덧붙였다.

한편 한소희는 2024년 배우 류준열과의 열애 사실을 인정한 뒤 이른바 '환승 연애' 의혹에 휩싸인 바 있다. 이후 두 사람은 열애 인정 약 2주 만에 결별을 발표했다.

tokkig@sportschosun.com