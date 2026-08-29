“포샵 좀 적당히” 김선호 얼굴 논란..무보정이 더 잘생겼네

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김선호의 시상식 현장 사진이 공개된 뒤 팬들의 관심이 예상치 못한 곳으로 향했다. 김선호의 근황을 반기는 반응과 함께 사진 속 얼굴 보정에 대한 아쉬움이 일부 팬들 사이에서 제기된 것.

소속사 판타지오는 지난 28일 공식 계정을 통해 김선호의 '2026 K-WORLD DREAM AWARDS' 시상식 비하인드 사진을 공개했다.

김선호는 이날 시상자로 무대에 올라 수상자들을 축하했다. 공개된 사진에는 검은색 슈트와 화이트 셔츠, 타이 차림으로 시상식에 참석한 그의 모습이 담겼다. 한 손으로 시상식 리플렛을 가리키며 환하게 웃는 모습도 포착됐다.

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단정한 스타일링과 특유의 부드러운 미소가 돋보이는 사진이었다. 특히 웃을 때 드러나는 보조개가 눈길을 끌며 팬들의 반가움을 샀다.

하지만 사진을 본 일부 팬들은 외모보다 사진의 편집 방식에 주목했다. 평소 김선호가 공개해온 모습과 비교했을 때 얼굴형 등이 다소 인위적으로 보인다는 의견이 나온 것이다.

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댓글에는 "포샵 좀 적당히 해주세요", "보정을 조금만 줄여주세요", "얼굴 보정은 이제 그만했으면 좋겠다" 등의 반응이 이어졌다. 일부 팬은 소속사 계정을 직접 태그하며 김선호의 자연스러운 모습을 살려달라는 취지의 의견을 남기기도 했다.

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반면 공개된 사진만으로 실제로 어느 정도의 보정이 이뤄졌는지는 확인하기 어렵다는 시선도 있다. 조명이나 촬영 각도, 사진의 색감에 따라 얼굴형과 분위기가 다르게 보일 수 있기 때문이다.

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그럼에도 팬들이 공통적으로 원하는 것은 과하게 꾸민 모습보다는 김선호 특유의 편안하고 자연스러운 분위기라는 반응이다.

한편 김선호는 올해 초 공개된 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'에서 활약했다. 이후 차기작으로 디즈니+ 시리즈 '현혹'과 tvN 드라마 '의원님이 보우하사' 등을 앞두고 있다.

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tokkig@sportschosun.com