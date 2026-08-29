‘도박중독 父’ 둔 이준영, 17세에 빚쟁이 피해 노숙…‘포핸즈’ 오늘(29일) 첫방

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 천재 피아니스트로 촉망받던 이준영이 아버지의 도박 빚 때문에 빚쟁이들에게 쫓기는 17세 소년가장으로 전락한다.

29일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'에서는 한때 주니어 콩쿠르 무대를 휩쓸었던 피아노 영재 최정요(이준영)의 처절하게 달라진 현실이 공개된다.

최정요는 어린 시절부터 남다른 피아노 재능을 보인 천재다. 건반 앞에만 앉으면 음악에 완전히 몰입해 자신만의 색깔을 담은 연주를 펼쳤고, 일찍부터 음악계 관계자들의 주목을 받았다. 그는 어린 나이에 주니어 콩쿠르 대상까지 차지하며 밝은 미래를 예약한 듯했다. 그러나 열일곱 살이 된 최정요의 삶에서 피아노는 더 이상 가장 중요한 것이 아니다. 알코올 중독에 빠진 아버지가 도박까지 일삼으면서 가정이 무너졌기 때문이다. 아버지 대신 생계를 책임지게 된 최정요에게 음악과 꿈은 사치가 됐다. 천재 피아니스트가 아닌 소년가장으로 하루하루 버티는 것이 먼저였다.

Advertisement

공개된 사진에는 아버지가 남긴 빚 때문에 위기에 몰린 최정요의 모습이 담겼다. 종적을 감춘 아버지를 찾던 빚쟁이들이 집까지 들이닥치자 최정요의 얼굴에는 당혹감과 두려움이 번진다. 빚쟁이들과 마주친 최정요는 쏟아지는 비를 온몸으로 맞으며 황급히 달아난다. 뒤를 돌아볼 여유조차 없이 골목을 내달리는 그의 모습에서는 어떻게든 붙잡히지 않으려는 절박함이 드러난다. 가까스로 추적을 피한 뒤에도 최정요에게 돌아갈 곳은 없다. 미성년자인 그는 모텔에도 들어가지 못한 채 상가 처마 아래에 홀로 웅크리고 앉아 비가 그치기만을 기다린다. 콩쿠르 대상을 받으며 박수를 받았던 천재 소년이 아버지의 빚을 피해 거리에서 밤을 보내는 처지가 된 것. 화려했던 과거와 잔혹한 현실의 대비가 안타까움을 자아낸다. 최정요가 피아노를 내려놓고 생계를 택할 수밖에 없었던 과정과 그의 가족에게 벌어진 사건은 첫 방송에서 구체적으로 드러날 예정이다.

'포핸즈'는 엘리트 코스를 밟으며 한국예고의 기대주로 성장한 강비오(송강)와 천재적인 재능을 가졌지만 꿈을 빼앗긴 최정요가 음악을 통해 얽히는 이야기를 그린다. 모든 것을 갖춘 듯 보이지만 학교 안에서 차가운 시선을 받는 강비오와, 뛰어난 실력에도 피아노 앞에 앉을 수 없는 최정요의 대비가 작품의 주요 관전 포인트다. 빚쟁이에게 쫓기며 꿈과 멀어진 최정요가 다시 피아노를 연주할 수 있을지, 강비오와의 만남이 그의 삶에 어떤 변화를 가져올지 관심이 쏠린다.

Advertisement

송강과 이준영이 서로 다른 환경에서 성장한 두 피아노 천재로 만나는 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'는 29일 오후 9시 10분 처음 방송된다.

Advertisement

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com