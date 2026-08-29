이시언♥서지승, 붕어빵 아들 100일 기념 가족사진 찰칵..사랑 넘치는 잔치 현장

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이시언과 서지승이 아들 솔민 군의 100일을 기념해 가족의 특별한 순간을 공개했다.

이시언은 29일 개인 계정에 아들의 100일을 알리는 게시물을 올렸다. "나 오늘 100일이에요"라는 짧은 글과 함께 공개한 사진에는 솔민 군의 모습이 담겼다.

사진 속 솔민 군은 한복을 곱게 차려입고 카메라를 바라보고 있다. 앙증맞은 모습부터 의젓한 표정까지 100일을 맞은 아들의 모습이 사랑스러움을 자아낸다.

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이시언은 아들과 함께 촬영한 가족사진도 공개했다. 사진 속 이시언과 서지승은 아들 솔민 군을 가운데 두고 다정하게 포즈를 취하며 화목한 분위기를 연출했다. 두 사람은 비슷한 스타일의 데님 의상을 입어 자연스러운 가족의 모습을 보여줬다.

이시언은 사진과 함께 "예쁜 사진 감사합니다"라고 남기며 아들을 향한 애정을 드러냈다.

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서지승 역시 개인 계정에 가족사진을 게재하며 아들의 100일을 함께 축하했다. 부모가 된 뒤 처음 맞는 아들의 특별한 기념일인 만큼 두 사람에게 더욱 뜻깊은 시간이 됐을 것으로 보인다.

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이시언과 서지승은 2018년부터 교제해오다 2021년 12월 결혼식을 올렸다. 이후 결혼 생활을 이어온 두 사람은 지난 5월 아들 솔민 군을 품에 안으며 부모가 됐다.

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tokkig@sportschosun.com