“25만원 냈는데 머리도 안 보여” 빅뱅 콘서트 결국 공정위行[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 빅뱅의 고양 콘서트에서 25만원이 넘는 고가 좌석을 구매하고도 본무대를 제대로 볼 수 없었다는 관람객들의 항의가 이어진 가운데 관련 논란이 공정거래위원회의 판단을 받게 됐다.

최근 관련 업계에 따르면 서울지방공정거래사무소에는 지난 21일부터 23일까지 고양종합운동장 주경기장에서 열린 '빅뱅 2026 월드 투어 인 고양'의 좌석 판매 및 고지 과정이 적절했는지 확인해 달라는 전자상거래법 위반 신고가 접수됐다. 신고 대상에는 F1·F2 구역의 사전 검수 여부와 환급 의무 등이 포함된 것으로 전해졌다. 다만 신고가 접수된 단계로, 법 위반이나 환불 책임이 확정된 것은 아니다.

논란이 불거진 F1·F2 구역은 'FLOOR R' 등급으로 좌석 가격은 25만3000원이었다. 27만5000원에 판매된 스탠딩 VIP에 이어 두 번째로 비싼 등급이다. 공연 전 공개된 배치도상으로는 본무대 바로 앞 좌우에 자리해 비교적 가까운 거리에서 공연을 관람할 수 있을 것으로 보였다.

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그러나 실제 공연장에는 관객석과 본무대 사이를 가로지르는 연결무대와 돌출무대가 높게 설치됐다. FLOOR R 좌석은 단차가 없는 평지에 마련돼 일부 관람객의 시선에서는 해당 구조물이 본무대를 상당 부분 가렸다는 주장이 나왔다.

공연을 관람한 일부 팬들은 온라인에 당시 촬영한 사진과 영상을 공개하며 "본무대에 선 멤버들의 머리조차 제대로 보기 어려웠다", "리프트가 올라오거나 멤버들이 돌출무대로 나와야 모습을 볼 수 있었다"고 호소했다. 관람객들이 공개한 자료에도 연결무대 너머로 본무대가 가려진 듯한 모습이 담겼다.

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신고에서 주목하는 대목은 시야 제한 가능성이 안내된 시점이다. YG엔터테인먼트가 지난 6월 15일 처음 공개한 공연 안내에는 FLOOR R 좌석에서 본무대 관람이 제한될 수 있다는 구체적인 설명이 없었던 것으로 전해졌다. 이후 7월 7일 추가 티켓 판매 공지에는 일부 좌석에서 무대 구조물과 공연 장치, 카메라 및 음향 설비 등에 따라 시야·음향 제한이 발생할 수 있다는 문구가 추가됐다. 시야 제한을 이유로 공연 당일 취소나 변경, 환불을 요청할 수 없다는 내용도 포함됐다.

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이에 신고인 측은 최초 예매자와 추가 판매 기간 구매자가 결제 전에 각각 어떤 정보를 제공받았는지 확인해 달라고 요청한 것으로 알려졌다. 공연을 사흘 앞둔 지난 18일에도 무대 설치 과정에서 추가로 확보된 좌석이 판매된 만큼 실제 구조물을 설치한 뒤 구역별 시야를 충분히 검수했는지도 쟁점이 될 전망이다.

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전자상거래법은 제공된 재화나 서비스가 표시·광고 또는 계약 내용과 다를 경우 소비자가 청약철회를 요구할 수 있도록 규정한다. 다만 이번 공연 좌석이 해당 요건에 해당하는지와 주최 측에 환급 의무가 있는지는 공정위의 확인 및 판단이 필요한 사안이다.

같은 장소에서 지난해 열린 블랙핑크 콘서트 사례도 비교 대상으로 거론됐다. 당시 예상 가능한 시야 제한 구역은 별도의 '시야 제한석'으로 분류돼 9만9000원에 판매됐고 정상 좌석으로 판매됐지만 예상하지 못한 시야 문제가 발생한 N3 구역에는 신청자를 대상으로 전액 환불이 진행된 것으로 전해졌다.

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두 번째로 높은 가격을 지불한 관객들이 실제로 어떤 관람 환경을 제공받았는지 시야 제한 가능성이 구매 전에 충분히 전달됐는지가 이번 사안의 핵심이 될 것으로 보인다.

한편 빅뱅은 지난 21일부터 23일까지 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어의 포문을 열고 사흘간의 공연을 성료했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com