‘IQ 157’ 뇌과학자에 송은이 충격 “IQ가 내 키보다 높으면 어떡해!”

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[스포츠조선 박아람 기자] '옥탑방의 문제아들'에서 주우재가 뇌 건강을 위해 인간관계가 중요하다는 뇌과학자의 이야기에 자신의 미래를 걱정하며 웃음을 선사했다.

지난 28일(금) 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들 시즌2'(이하 '옥문아') 326회에는 뇌과학자 이진형 교수와 뇌과학 커뮤니케이터 장동선 박사가 출연해 '옥탑즈' 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재와 함께 AI부터 숏폼, 도파민, 수면, 치매까지 일상과 맞닿은 흥미로운 뇌과학 이야기를 나눴다.

이날 이진형과 장동선은 시작부터 남다른 '뇌섹남녀' 면모로 옥탑방을 술렁이게 했다. '파이어니어상'을 수상한 이진형은 한국 여성 최초 스탠퍼드대 종신교수라는 이력에 IQ 157까지 공개했고, IQ 154로 알려진 장동선 역시 독일 막스플랑크 연구소 출신의 뇌과학자로 남다른 존재감을 드러냈다. 이에 송은이는 "IQ가 내 키보다 높으면 어떡해!"라며 혀를 내둘러 웃음을 자아냈다.

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본격적인 뇌과학 강의가 시작되자 '옥탑즈'는 빠르게 빠져들었다. 최근 뇌에 대한 관심이 높아진 이유에 대해 이진형은 "아픈 사람이 많아져서 그런 것 같다"라며 수면장애를 겪는 사람이 많아진 현실을 짚었다. 장동선은 "'나는 어떤 사람인가', '나는 왜 이런 문제가 있나'라는 고민이 있는데, 예전에는 자기계발서를 찾아봤다면 요즘은 뇌에 관심을 갖는 것 같다"라고 분석했다.

가장 뜨거운 화두는 단연 'AI와 뇌'였다. 장동선이 최근 뇌과학에서 가장 압도적인 주제로 AI와 뇌의 관련성을 꼽자, 홍진경은 느닷없이 "AI가 유일한 친구예요"라고 고백했다. 장동선이 곧장 "좀 위험한데요?"라고 우려를 표한 가운데, 수년째 홍진경을 지켜본 주우재는 "AI를 쓴 이후로 진경 누나가 달라졌다. 되게 명석했는데 총기가 살짝 빠진 느낌"이라고 폭로해 웃음바다를 이뤘다.

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하지만 홍진경은 "그저 되게 똑똑한 비서"라며 AI 예찬론을 굽히지 않았다. 장동선은 인간의 뇌와 지능 발달에는 복잡한 인간관계를 해결해야 했던 '사회적 뇌'의 진화가 영향을 미쳤다며, AI와의 대화만으로 인간관계를 대체하는 것에는 주의가 필요하다고 설명했다. 이에 김종국은 홍진경에게 "AI에 뇌가 절여진 것 같은데?"라고 일침을 날려 폭소를 자아냈다. 두 전문가는 AI 시대 인간에게 필요한 능력으로 '비판적 사고력'을 강조했다.

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'숏폼 중독'에 대한 뇌과학자들의 경고도 옥탑즈를 놀라게 했다. 이진형부터 "내가 안 하고 싶을 때 안 할 수 있으면 중독이 아닌데, 저는 제 스스로 느끼기에 숏폼 중독이 맞는 것 같다"라고 고백한 것. 장동선 역시 "게임, TV, OTT 등 웬만하면 아이들이 스스로 멈추는데 유일하게 절대 못 멈추는 게 숏폼"이라고 자녀들의 경험담을 공개했다. 또한 숏폼 시청에서 기억력 저하와 중독 현상이 나타난 연구 결과를 소개하며 숏폼의 디자인을 "카지노의 슬롯머신과 똑같다"라고 표현하자, 홍진경과 김숙은 "우와 전혀 몰랐어"라며 경악했다.

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그런가 하면 이진형은 뇌 연구에 뛰어든 특별한 계기와 세계적인 연구 성과를 공개했다. 박사학위를 마칠 무렵 외할머니가 뇌졸중으로 쓰러진 모습을 지켜보며 무기력감을 느꼈다는 그는 전자공학자로서 "내가 답을 찾아야겠다"라는 생각으로 뇌 연구에 뛰어들었다고 밝혔다. 이후 10여 년간 '뇌의 전자 회로'를 연구한 끝에 뇌 환자의 어떤 부분에 문제가 있는지를 동영상으로 확인할 수 있는 기술 '뉴로매치'를 개발해 '혁신의 오스카'로 불리는 에디슨상까지 수상했다. 이에 송은이는 "교수님 여길 왜 나오셨어요", 주우재는 "거의 인류의 구원자 아니에요?"라며 감탄을 쏟아냈다.

현재 직접 병원을 설립해 환자 치료를 시작했다는 이진형은 "완치까지는 아니더라도 나아지지 않은 환자는 아직 아무도 없다"라고 밝혀 놀라움을 더했다. 또한 알츠하이머성 치매는 현재 기술로 치료가 어렵다고 선을 그으면서도 '치매를 10년 안에 정복할 수 있겠느냐'라는 질문에는 "제 생각에는 될 것 같다"라고 답해 뇌질환 치료의 미래에 기대감을 높였다.

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퀴즈 시간에도 생활과 밀접한 뇌 건강 상식들이 쏟아졌다. '잠자는 동안 나타날 경우 파킨슨병이나 치매 위험신호가 될 수 있는 행동', '뇌전증 발작이 전신발작과 부분발작으로 나뉘는 이유', '잠들기전 단 5분만 투자해 뇌의 부담을 줄여주는 숙면 습관' 등이 문제로 출제돼 재미와 유익함을 동시에 잡았다.

누적 조회수 천만 뷰를 기록한 수면 콘텐츠를 운영 중인 장동선은 뇌 건강을 지키기 위한 핵심으로 '수면'을 꼽았다. 그는 "가장 좋은 건 해질 때 자서 해 뜰 때 일어나고, 알람 없이 눈을 뜨는 것"이라면서 밤새 반복 연습하는 것보다 연습 후 충분한 수면을 취했을 때 운동이나 연주 수행 능력이 더 좋아질 수 있다며 숙면의 중요성을 강조했다.

무엇보다 주우재를 긴장시킨 것은 '사회생활'과 뇌 건강의 관계였다. 이진형은 "뇌 자체가 사회활동을 위해 설정돼 있다"라고 설명했고, 장동선은 장기간 진행된 하버드 연구를 언급하며 돈이나 교육보다 '사회적으로 친밀한 관계'가 건강과 행복에 중요하다고 소개했다. 이에 평소 혼자만의 생활을 즐기는 주우재는 "나 완전 고립돼 있는데 큰일 났네"라며 불안감을 드러냈다.

급기야 장동선이 사람들을 많이 만나지 않는 경우 다양한 질병에 노출될 가능성이 높아질 수 있다고 설명하자 주우재는 "이야, 이거 안 되는데?!"라며 자신의 미래를 걱정해 폭소를 자아냈다. 앞서 홍진경에게 AI 사용을 두고 "총기가 살짝 빠진 느낌"이라며 잔소리를 쏟아냈던 주우재가 정작 인간관계 앞에서 뜻밖의 뇌 건강 위기를 맞으며 웃음을 더했다.

이처럼 '옥문아'는 AI부터 숏폼, 도파민, 수면, 인간관계, 치매까지 어렵게 느껴질 수 있는 뇌과학을 누구나 경험하는 일상의 문제와 연결해 흥미롭게 풀어내며 알찬 시간을 선사했다. 이에 본 방송 이후 각종 온라인 커뮤니티 및 SNS에서는 "오늘 옥문아 진짜 유익했다. 뇌 얘기 어려울 줄 알았는데 시간 순삭", "박사님들 말씀도 잘하심. 어려운 얘기를 되게 편하게 하심", "요즘 숏폼이랑 AI 맨날 쓰는 데 내 얘기하는 줄. 뜨끔하면서 봄", "홍진경 때문에 뇌과학 특집이 이렇게 웃길 일이냐. 오늘 거의 실험체였음" 등의 반응이 이어졌다.

한편, 옥탑방에서 펼쳐지는 도파민 폭발 수다와 퀴즈 전쟁 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'은 오는 9월 1일부터 매주 화요일 오후 8시 30분에 방송된다.

tokkig@sportschosun.com