이선민, 담배 한 개비에 '3000만원' 걸었다…"피우는 모습 제보하세요"

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 이선민이 금연을 선언하며 자신의 흡연 현장을 제보하는 사람에게 무려 3000만원을 지급하겠다는 파격 공약을 내걸었다.

이선민은 지난 27일 유튜버 침착맨의 방송에 출연해 건강 관리를 위한 금연과 체중 감량 계획을 밝혔다.

이날 이선민은 "마흔 전에는 금연도 하고 살도 빼서 90kg 이하를 유지하며 살겠다"고 선언했다.

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그러나 금연 4년 차인 침착맨은 금연과 다이어트를 한꺼번에 시작하겠다는 이선민의 계획에 우려를 나타냈다. 두 가지를 동시에 하는 것은 스스로를 "극한의 환경"에 몰아넣는 것이라며 일단 금연부터 시작할 것을 권했다.

그러면서 침착맨은 자신이 금연에 성공했던 독특한 방법을 공개했다.

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과거 금연을 결심한 침착맨은 자신이 담배를 피우는 모습을 발견해 증거와 함께 제보하는 사람에게 1000만원을 지급하겠다는 공약을 걸었다고 밝혔다.

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침착맨은 이선민에게도 같은 방법을 추천하면서 금액을 한층 높였다.

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그는 "이선민 정도 위상이면 3000만원은 걸어야 한다"며 "남한테 주기 싫어서 이를 악물고 지키게 된다"고 설명했다.

졸지에 3000만원이 걸리게 된 이선민은 당황했다. 그는 "언제부터 할까. 오늘부터 할 필요는 없다"며 금연 시작 시점을 미루려고 했다.

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그러자 침착맨은 "정신 상태가 썩어빠졌다"고 몰아붙이며 즉각적인 결단을 요구해 웃음을 자아냈다.

결국 이선민은 3000만원짜리 금연 공약을 받아들였다.

이선민은 "좋다. 공약을 하겠다"며 "지구상 어떤 곳에서든 이선민이 담배 피우는 모습을 목격하시고 제보하신다면 현상금 3000만원을 드리겠다"고 선언했다.

제보 조건도 구체적으로 밝혔다. 실제 자신이 흡연했다는 사실을 확인할 수 있는 증거 자료를 침착맨 또는 자신의 유튜브 채널을 통해 제보해달라고 요청했다.

이에 따라 이선민에게 담배 한 개비의 가격이 사실상 '3000만원'이 된 셈이다. 거액의 현상금까지 내걸며 공개적으로 퇴로를 차단한 이선민이 실제 장기 금연에 성공할 수 있을지 관심이 모인다.

한편 이선민은 2016년 SBS 16기 공채 개그맨으로 데뷔했다. SBS '웃음을 찾는 사람들' 폐지 이후 유튜브로 활동 영역을 넓혔으며, 최근에는 '메타코미디클럽' 등 다양한 콘텐츠를 통해 활약하고 있다.

narusi@sportschosun.com