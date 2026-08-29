11년만 민경훈 없는 '아형' 첫 단체사진…빈자리 채운 곽범, 강호동과 손하트

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 민경훈이 재충전을 위해 JTBC '아는 형님'의 자리를 잠시 비운 가운데 그의 빈자리를 개그맨 곽범이 채웠다.

29일 JTBC '아는 형님' 측은 공식 SNS에 "눈도 귀도 즐겁고 짜릿하게 만들어줄 형님학교 속 마술의 세계로"라는 글과 함께 예고 사진을 공개했다.

사진 속에는 '아는 형님' 멤버들과 함께 이날의 게스트인 지상렬과 이은결, 박지원, 츠키의 모습이 담겨있다.

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특히 평소 멤버들 사이에서 익숙하게 자리했던 민경훈의 모습 대신 곽범이 함께해 눈길을 끌었다.

민경훈은 최근 '아는 형님' 활동을 잠시 쉬기로 했다. 앞서 지난 28일 민경훈의 소속사 측은 "민경훈이 오랜 시간 함께해 온 JTBC '아는 형님'에서 잠시 재충전의 시간을 갖기로 하였다"고 밝혔다. 소속사 측은 민경훈의 이번 결정을 '하차'가 아닌 '휴식기'라고 거듭 강조했다.

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소속사는 "오랜 기간 쉼 없이 달려온 만큼 잠시 숨을 고르고 에너지를 채워 복귀할 예정"이라며 "충분한 휴식을 마친 후 한층 더 밝고 좋은 모습으로 다시 인사드리겠다"라고 전했다.

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한편, 민경훈은 2015년 12월 '아는 형님' 첫 방송부터 함께한 원년 멤버다. 강호동, 이수근, 서장훈, 김영철 등과 호흡을 맞추며 특유의 엉뚱한 캐릭터와 예측하기 힘든 입담으로 프로그램의 한 축을 담당해왔다.

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잠시 숨을 고르기로 한 민경훈이 충분한 재충전 이후 어떤 모습으로 돌아올지, 그리고 그의 자리를 대신할 곽범이 '아는 형님'에서 어떤 활약을 보여줄지 관심이 모인다.

anjee85@sportschosun.com