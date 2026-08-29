"전립선 터진다"…유재석, 40세 주우재에 뼈 때리는 저격 폭소 ('놀뭐')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]주우재가 유재석의 거침없는 저격에 연달아 당하며 웃음을 안겼다.

29일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 사비 안 쓰기 미션을 수행했다.

이날 본격 미션 전 허경환은 하하의 생일을 맞아 "삐에로 아르바이트를 했다. 풍선으로 강아지 만들어 드리겠다"라면서 풍선을 불었다.

Advertisement

그러나 허경환은 풍선을 불던 중 과호흡 증세를 보였고, 이에 주우재도 풍선 불기에 도전했다. 이를 본 유재석은 "그러다 전립선 터진다"라며 장난을 친 뒤 "이제 40대라 조심해야 할 나이다"라고 해 웃음을 안겼다. 그러자 주우재는 "아직 괜찮다"라고 했지만, 유재석은 "비리비리하더라"며 또 한 번 몰아붙였다.

이에 주우재는 최근 자신의 방송 장면을 언급하며 스스로 웃음 포인트를 만들었다. 그는 "최근 스피닝 후 하체 흔들리는 장면이 나간 뒤 남성적인 매력이 떨어진다고, 나 장가 다 갔다고 하더라"라고 털어놔 현장을 폭소케 했다.

Advertisement

유재석의 저격은 여기서 끝나지 않았다. 유재석은 주우재를 향해 "그리고 머리 잘 감아라"라며 2차 저격에 나섰다. 최근 유재석은 주우재의 머리 냄새를 맡은 뒤 코를 막고 놀란 표정을 지었던바.

Advertisement

앞서 유재석은 주우재의 머리 냄새를 맡은 뒤 코를 막으며 놀란 표정을 지은 바 있다. 해당 장면을 의식한 듯 주우재는 "진짜 머리에 냄새 나는 줄 안다"면서 "형 말에는 힘이 있다"고 말했다. 그러자 유재석은 "그러니까 너도 말에 힘이 있는 사람이 돼라"라면서 뼈 때리는 일침을 해 웃음을 자아냈다. 그러면서 "너는 왜 이렇게 말이 힘이 없냐"라고 했고, 허경환은 "다리에도 힘이 없고 말에도 힘이 없고"라며 거들어 웃음을 자아냈다. 하하 역시 "남자들 급하니까 그냥 머리 감자마자 그러면 안 된다. 그러면 주우재 된다. 잘 말려야 한다"라고 해 폭소를 자아냈다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com