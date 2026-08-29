추성훈, 비싼 집세·딸 추사랑 교육비 홀로 감당.."♥야노시호에 말도 못 하고 힘들었다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 추성훈이 코로나19 당시 일이 끊기면서 하와이 집세와 딸 추사랑의 교육비까지 홀로 감당해야 했던 힘겨운 시절을 털어놨다.

27일 추성훈의 유튜브 채널에는 '시부야 참교육 2인조 (ft.어깨 큰 내 돈생 스윙스)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 추성훈은 운동선수가 되지 않았다면 무엇을 했을 것 같냐는 질문에 "야쿠자"라고 답해 웃음을 안겼다.

Advertisement

그는 "운동 신경이 너무 좋고 아버지가 무서웠기 때문에 유도해서 이 길을 왔다. 아버지 덕분에 이렇게 와서 엄청 감사하다"며 "사람이 이런 역사가 있으니까 재밌는 거다. 사실 잘되면 재미없다"고 말했다.

이어 "지금 유튜브가 잘되고 있지만 조금 있으면 나도 떨어진다. 그게 또 재미가 나오는 거다"라고 덧붙였다.

Advertisement

그러면서 과거 일이 없어 힘들었던 시절을 떠올렸다. 추성훈은 "3~4년 전에 일 없는 시기가 있었다. 그때 엄청 힘들었다. 코로나19 때였는데 진짜 일이 하나도 없었다"고 고백했다.

Advertisement

그는 "하와이에 살고 있었는데 하와이 집세가 엄청 비싸서 어떻게 내야 되나 싶었다. 또 아기(추사랑) 학교도 보내야 되니까"라며 "아내한테는 이야기 못 했다. 내가 내야 됐다. 너무 힘들었다"고 털어놨다.

Advertisement

추성훈은 2018년 딸 추사랑의 교육을 위해 하와이로 이주한 바 있다. 당시 추사랑이 다닌 것으로 알려진 하와이 학교의 연간 학비는 평균 약 3,500만원 대였던 것으로 알려졌다.

또한 추성훈 가족이 머물렀던 집은 와이키키 해변과 하와이 전경을 한눈에 볼 수 있는 곳으로, 2019년 기준 매매가는 약 72억 원, 관리비는 월 300만 원이 넘는 것으로 전해졌다.