주우재, 유재석 아우라만 느껴도 벌벌....김종국 콘서트서 가사 놓친 이유 ('놀뭐')

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[스포츠조선 정안지 기자]주우재가 유재석의 존재감만으로 김종국 콘서트 무대에서 멘탈이 흔들렸던 사연을 털어놔 웃음을 안겼다.

29일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 소품실에 있는 물건을 판매해 사비 없이 생존하는 '네돈내산'(네가 돈을 써야 내가 산다) 미션을 수행하는 모습이 그려졌다.

이날 멤버들은 홍현희에게 물건 팔기 위해 이동 중 주우재는 "비밀리에 종국 형 콘서트 게스트를 갔다"라면서 최근 김종국 콘서트에 비밀 게스트로 무대에 섰던 이야기를 꺼냈다.

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유재석은 "마침 내가 갔다"라고 하자, 주우재는 "재석이 형 시선 때문에 무대 나가자마자 앞에 가사 놓치고 다 무너졌다"라고 털어놔 웃음을 안겼다. 이어 그는 "아무것도 못 하고 헥헥거리고 뛰어다녔다"라고 당시 상황을 설명했다.

이후 문제의 콘서트 현장 무대가 공개됐고, 주우재는 등장과 동시에 실수를 적립하고 무대 중 체력이 떨어져 숨을 몰아쉬는 모습으로 폭소를 안겼다

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이에 하하는 "너 발라드 부를 때 형 와 있으면 어떡할 거냐"라고 하자, 주우재는 "그럼 저 형 쫓아낼 거다"라고 해 웃음을 자아냈다.

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유재석은 당시 상황에 대해 "심지어 나랑 눈도 안 마주쳤다. 내가 어딨는지도 모른다. 근데 내가 와 있다는 기운 때문에 벌벌 하더라"고 설명했다.

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주우재는 존재감만으로도 멘탈을 흔드는 유재석을 향해 "하하 형한테 누구 브레이커라고 하는데, 진짜 브레이커는 재석이 형이다. 다 부시고 다닌다"라고 토로해 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com