31기 경수, 방송 후 대인기피증 생겼다 "사람 많은 곳 어려워..♥순자와 조용히 데이트"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 31기 경수가 방송 이후 사람 많은 곳을 피하게 됐다고 밝혔다.

28일 SBS Plus 유튜브 채널에는 '경수♥순자 등판. 느좋 공유 탈탈 터는 지고지순자'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 31기 경수는 근황에 대해 "일하고 집에서 쉬고 순자랑 데이트하고 잘 지내고 있다"고 밝혔다. 이어 "밖에 사람 많은 곳에 돌아다니는 건 아직 조금 어려워서 자제하고 있는데 그래도 요즘은 잘 돌아다니려고 하고 있다"고 말했다.

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순자는 "경수 님이 대인기피증 같은 게 와서 사람 많은 곳에 가면 힘들어하는 게 있다. 그래서 최대한 조용한 곳들 위주로 데이트하고 있다"고 설명했다.

경수는 운영 중인 안경점이 방송 이후 대박 났다는 소문에 대해 "전혀 사실과 무관하다"며 "기존과 비슷하지만 방송 보고 방문해 주셨다고 하는 분들도 꽤 있긴 하다"고 밝혔다.

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그러면서 "그분들의 일관된 특징이 나 때문에 온 게 아니고 다들 순자 님 팬이다. 와서 나한테 안경 맞추면서 순자 님 선물을 전달하고 간다"고 덧붙였다.

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순자도 근황을 전했다. 그는 "나도 마찬가지로 일이랑 경수 님과 데이트하고, 집에 있고, 이런 시간을 많이 보내고 있다"며 "조금 달라진 건 직업인으로서의 나를 흥미롭게 봐주시는 매체들이 있어서 그런 매체들과 인터뷰 촬영도 조금씩 하면서 지내고 있다"고 말했다.

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이어 "어릴 때부터 패션, 뷰티에 관심 많아서 꾸미는 거 좋아했는데 너무나도 감사하게 그런 쪽으로도 기회가 와서 본업 외에 다른 일도 조금씩 하면서 지내고 있다"고 밝혔다.

한편 경수와 순자는 지난 5월 방송된 SBS Plus·ENA 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에 31기 멤버로 출연해 최종 커플이 됐으며, 이후 실제 연인으로 관계를 이어가고 있다.