10억원 걸린 'FC 온라인' 최강자전…9월 6일 'FSL 서머' 결승

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넥슨의 온라인 축구게임 'FC 온라인' 국내 최상위 정규리그가 최종 우승자를 가린다. 개인전으로 진행되지만 우승자의 소속 구단에도 거액의 상금이 돌아가는 만큼 선수 개인과 팀 모두에게 중요한 승부가 될 전망이다.

넥슨은 '2026 FC 온라인 슈퍼 챔피언스 리그 서머(2026 FSL 서머)' 결승전을 오는 9월 6일 오후 3시 서울 잠실 DN콜로세움에서 개최한다고 밝혔다.

이번 대회에는 T1, 젠시티, KT 롤스터, DRX, BNK 피어엑스, DN 수퍼스, 디플러스 기아, 농심 레드포스 등 8개 구단이 참가했다. 각 구단에서 4명씩 출전해 32명의 선수가 개인전을 치렀으며, 총상금은 10억원이다.

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결승은 7전 4선승제로 열린다. 우승 선수에게는 개인 상금 5000만원이 주어지며, 해당 선수의 소속팀에는 2억4000만원의 상금이 돌아간다. 개인전이라는 형식이지만 선수의 성적이 구단의 성과와도 직결되는 구조다.

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결승 대진은 30일 결정된다. 이날 열리는 패자조 파이널 결과와 BNK 'Light' 김선재, KT 'UTA' 이지환이 맞붙는 결승 진출전 결과에 따라 최종 대진이 확정된다.

이번 결승은 'FC 온라인'의 국내 최상위 경쟁 무대라는 점에서 올 시즌 개인 선수들의 기량을 확인할 수 있는 자리이기도 하다. 특히 32명의 선수 가운데 마지막까지 살아남은 두 명이 어떤 팀 소속으로 결승 무대에 오를지가 관심사다.

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넥슨은 결승 현장을 찾는 팬들을 위한 이벤트도 마련한다. 관람객 전원에게 게임 재화 3000FC를 제공하며, '크로스포처 챌린지', '타이탄 챌린지', '라인 브레이커 챌린지' 등 게임 내 신규 특성과 연계한 현장 이벤트를 진행한다. 경기 종료 후에는 추첨을 통해 경품을 증정하는 '럭키드로우'도 열린다.

결승전 입장권은 31일 오후 2시부터 티켓링크를 통해 판매한다. '2026 FSL 서머' 관련 세부 내용은 FSL 공식 홈페이지와 e스포츠 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com