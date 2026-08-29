"제이쓴 눈 못생겨 선글라스 썼다" 홍현희, ♥남편 외모 대놓고 저격 ('놀뭐')

사진=제이쓴 SNS/방송 캡처

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 홍현희가 남편 제이쓴의 과거 선글라스 착용 이유를 폭로하며 웃음을 안겼다.

29일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 소품실에 있는 물건을 판매해 사비 없이 생존하는 '네돈내산'(네가 돈을 써야 내가 산다) 미션을 수행하는 모습이 그려졌다.

이날 멤버들은 홍현희, 제이쓴 부부에게 물건 팔기 위해 그의 집을 찾은 가운데 허경환이 제이쓴과의 인연을 언급했다.

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허경환은 "제이쓴과 옛날에 인테리어 하는 프로그램을 함께 했었다"라며 "인테리어 방송 할 때만 해도 선글라스를 벗지 않았다. 결혼한다고 할 때부터 벗더라"고 말했다.

이에 제이쓴은 "그때는 내가 겸업하고 있었다"라고 설명했고, 홍현희는 "연예인이 아니니까"라면서 당시엔 연예인이 아니라 얼굴 노출에 부담을 느꼈던 제이쓴에 대해 전했다.

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이때 홍현희는 "내가 봤을 때는 눈도 못생겼으니까 가리는 이유도 있다"라고 거침없는 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다. 이를 들은 하하와 허경환은 "왜 그런 이야기를 하냐"라고 하자, 제이쓴은 "조금 있었다"라며 인정했다.

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홍현희는 "(제이쓴이)선글라스를 벗자마자 나도 보고 '아' 했었다"라고 해 웃음을 안겼다. 이어 홍현희는 제이쓴을 향해 "선글라스 꼈다고 유세냐"라고 자신의 과거 유행어를 하며 장난을 쳤고, 제이쓴은 "개그우먼이랑 살지 않나. 다 받아들이게 된다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com