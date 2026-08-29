김종민, 결혼 2년차 현실 결혼 생활…"♥아내에 '미안하다' 자주 말해"('놀뭐')

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[스포츠조선 정안지 기자] 코요태 김종민이 신혼 생활 이야기 중 아내에게 자주 하는 말이 "미안하다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

29일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 김종민이 출연해 결혼 생활에 대한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 김종민은 결혼반지를 자랑하며 "항상 끼고 있다. 결혼했다고 알려줘야 하지 않나"라며 웃었다.

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결혼한 지 1년 조금 넘었다는 김종민은 결혼 생활에 대해 "너무 좋다. 안정감이 있다"라며 행복한 미소를 지었다.

이때 하하가 "1년쯤 되면 많이 싸운다"라고 하자, 김종민은 "아니다. 안 싸운다. 너무 좋다"라고 했지만 눈동자가 갈 곳을 잃어 웃음을 자아냈다.

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이를 놓치지 않은 유재석은 "좀 싸웠던 것 같다"라고 하자, 김종민은 "그냥 살짝 지적을 당하는 거다"라고 말했다.

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이어 유재석은 김종민에게 "아내 분이 너한테 결혼해서 자주 하는 말이 뭐냐"라고 물었다. 그러자 김종민은 다소 화가 난 듯한 말투로 '여보'라고 답했고, 이를 들은 하하는 "약간 화가 나 있다"라고 지적해 현장을 폭소케 했다.

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이어 김종민은 "내가 아내에게 자주 하는 말은 미안하다"라고 솔직하게 털어놔 웃음을 자아냈다. 이에 하하는 "왜 남자들은 똑같냐"라고 공감했고, 주우재는 "왜 유부남들은 맨날 미안해하냐"라고 물었다. 그러자 유재석은 "미안할 짓을 안 하면 된다"라면서도 "나도 미안하다고 한다. 결혼하면 안다"라며 현실 유부남다운 경험담을 전했다.

한편, 김종민은 지난해 4월 11살 연하의 비연예인과 결혼식을 올렸다.

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anjee85@sportschosun.com