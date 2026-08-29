민경훈, 잠시만 안녕...11년만 '아형' 휴식기 발표 "당연히 복학한다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 민경훈의 잠시 휴식 소식이 '아는 형님' 멤버들의 입을 통해 직접 전해졌다.

29일 방송된 JTBC '아는 형님'(이하 '아형')에서는 민경훈의 휴식기를 언급하는 멤버들의 모습이 그려졌다.

이날 강호동은 교실에 들어서며 "경훈이 어디 갔냐. 뭐 들은 거 있냐"라며 민경훈을 찾았다. 이에 서장훈은 "안 그래도 이야기하려고 했다. 우리 경훈이도 잠시 휴학하면서 쉬기로 했다"며 민경훈의 휴식 소식을 알렸다.

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이상민은 "제일 일찍 출근하고 칼퇴근한 나의 유일한 친구인데"라며 민경훈의 빈자리를 두고 아쉬움을 드러냈다.

이에 김신영은 "확실한 건 복학하는 건 맞냐"라고 물었고, 강호동은 "복학해야지"라고 말했다. 이어 강호동은 "경훈이도 10년 동안 매주 우리 얼굴 보는 것도 보통 일은 아니었을 거다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이상민은 "경훈이 자리 보면 앞에 (김)영철이, 왼쪽에 호동이, 뒤에 장훈이 셋 사이에서 잘 버틴 거다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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강호동은 "복학할 거다"라고 강조했고, 김신영과 김영철은 "경훈아 빨리 돌아와라. 기다리고 있겠다. 잘 쉬고 와라"라고 말했다. 서장훈도 "재충전 잘하고 돌아와라"라고 했다.

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그때 개그맨 곽범이 민경훈의 빈자리를 채우기 위해 등장했다. 이에 김신영은 "입학이냐, 전학이냐"라고 물었고, 곽범은 "내가 이야기 듣기로는 오늘 한 번 해보고"라고 수습 기간 시작을 알려 웃음을 자아냈다.

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앞서 지난 28일 민경훈의 소속사 측은 "민경훈이 오랜 시간 함께해 온 JTBC '아는 형님'에서 잠시 재충전의 시간을 갖기로 하였다"고 밝혔다. 소속사 측은 민경훈의 이번 결정을 '하차'가 아닌 '휴식기'라고 거듭 강조했다.

소속사는 "오랜 기간 쉼 없이 달려온 만큼 잠시 숨을 고르고 에너지를 채워 복귀할 예정"이라며 "충분한 휴식을 마친 후 한층 더 밝고 좋은 모습으로 다시 인사드리겠다"라고 전했다.

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한편, 민경훈은 2015년 12월 '아는 형님' 첫 방송부터 함께한 원년 멤버다. 강호동, 이수근, 서장훈, 김영철 등과 호흡을 맞추며 특유의 엉뚱한 캐릭터와 예측하기 힘든 입담으로 프로그램의 한 축을 담당해왔다.

anjee85@sportschosun.com