지상렬, ♥16세 연하 신보람과 결혼 임박했나..."내가 사는 이유 생겨" ('아형')

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 지상렬이 공개 열애 중인 16세 연하 연인 신보람을 향한 애정을 드러냈다.

29일 방송된 JTBC '아는 형님'(이하 '아형')에서는 지상렬과 이은결, 프로미스나인 박지원, 빌리 츠키가 게스트로 출연했다.

이날 강호동은 8년 만에 두 번째로 전학 온 지상렬을 향해 "본 거 중에 최근에 혈색이 제일 좋다"라고 했고, 서장훈도 "얼굴이 폈다. 최근이 얼굴이 제일 좋다"라며 지상렬의 달라진 분위기를 짚었다.

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이에 곽범은 "상렬이 연애해서 그런가"라며 지상렬의 공개 열애를 언급했다. 지상렬은 현재 16세 연하 쇼호스트 신보람과 공개 열애 중이다.

지상렬은 쏟아지는 관심에 "여러분들께서 '상렬이가 이제 얼굴에서 광이 난다'고 이야기하는데, 말 그대로 사랑의 보톡스를 맞아서 그렇다"라고 말했다. 그러면서 "보람아"라고 외치며 연인을 향한 애정을 드러냈다.

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이에 강호동은 "이 정도면 발표하는 거 아니냐"라고 몰아갔고, 이상민도 "이 정도면 결혼이다"라고 거들었다. 이때 이수근은 "그 보톡스 어디서 맞는 거냐. 장훈이도 한 대 놔달라"고 하자, 지상렬은 "나도 맞기 힘들다"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

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지상렬의 사랑 자랑은 계속됐다. 강호동은 지상렬에게 "아침에 눈뜰 때마다 진짜 눈 뜰 맛이 나겠다"라고 하자, 지상렬은 "사랑의 보톡스가 생기니까 건조했었는데 사람이 수분기가 생기더라"고 말했다. 그러면서 "내가 사는 이유가 생겼다. 이게 'LOVE IS 묘약''이라는 거다"라며 사랑에 빠진 남자의 행복을 표현해 눈길을 끌었다.

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한편, 지상렬은 지난해 KBS 2TV '살림하는 남자들'에서 절친 염경환의 소개로 만난 16세 연하 쇼호스트 신보람과 연인으로 발전했다. 이후 지상렬ㄹ은 '2025 KBS 연예대상'에서 리얼리티 부문 우수상을 받은 후 "신보람과 따뜻한 만남 계속 이어가겠다"고 밝히며 공개 연애를 시작했다.

anjee85@sportschosun.com