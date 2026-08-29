은지원, ♥스타일리스트 아내와 신혼 자랑 "속옷만 입고 나오면 옷 입혀줘" ('살림남2')

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[스포츠조선 정안지 기자] 은지원이 9살 연하 스타일리스트 아내가 자신의 옷을 직접 챙겨주는 결혼 생활을 공개해 눈길을 끌었다.

29일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 은지원과 이요원이 결혼 생활에 대한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 박현호는 육아와 방송 활동을 병행하는 며느리 은가은을 위해 예쁜 옷을 선물하라는 어머니의 지령을 받고 은가은과 백화점을 찾은 가운데 은지원은 평소 옷 쇼핑법에 대한 질문을 받았다.

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이에 은지원은 "나는 옷 안 산 지 오래됐다"라고 말했다. 이어 "아내가 내가 필요한 것들은 사서 입힌다"라면서 "그냥 속옷만 입고 나온다"라면서 9살 연하 스타일리스트 아내가 자신의 옷을 직접 챙겨주고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다. 은지원은 지난해 9살 연하의 스타일리스트와 재혼했다.

이어 이요원은 시어머니와의 남다른 관계를 공개했다. 그는 "매년 생일마다 시어머니가 용돈을 보내주신다. 바로 계좌로 찍어주신다"라며 결혼 24년 차에도 이어지는 시어머니의 남다른 며느리 사랑을 자랑했다. 그러면서 "그래서 계좌번호를 절대 바꾸지 않는다"고 능청스럽게 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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또한 이요원은 '남편이 사준다고 하면 뭐 받고 싶냐'는 질문에 "자동차"라고 솔직하게 답했다. 이어 "지금 드림카가 아니다"라며 자신이 원하는 드림카를 언급했고, 이를 들은 은지원은 "이런데도 안 쫓겨나고 잘 사는 거 보면 대단하다"라고 장난을 쳐 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com