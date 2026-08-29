"25만원에서 270만원으로 폭등"..임현식, 주식 투자 대박날 뻔했는데 '폭풍 후회' ('데이앤나잇')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 임현식이 과거 주식 투자로 겪은 웃픈 사연을 공개했다.

29일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 영화 '호프'의 신스틸러 임현식과 황석정이 출연했다.

이날 임현식은 "25년 전 조선업 관련 주식을 샀다"고 입을 열었다. 그는 "그 주식을 사놓고 잊고 지내다가 어느 날 신문을 보니까 내가 만 원에 산 주식이 2500원이 됐더라. 그래서 주식은 나와 맞지 않는다고 생각했다"고 말했다.

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하지만 2년 전 증권회사에 있는 지인으로부터 전기 회사 주식을 권유받았다고. 임현식은 "앞으로 그쪽 계통이 좋을 것 같다고 해서 은행에 돈 찾으러 갔다가 냅다 매수했다"고 밝혔다.

그는 "한 주당 25만 원에 샀는데 1년 동안 조금씩 내려가기만 하더라. '이거 큰일 나겠구나' 싶어서 1년 반~2년 전에 팔았다. 그런데 나중에 계속 빨간불들이 켜지고 난리가 났더라"고 털어놨다.

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이어 "투자했던 회사가 (한 주당)25만 원에서 270만 원으로 올랐다"며 "그때 나같은 인간이 살아서 뭐 하랴 싶었다"고 토로해 웃음을 안겼다.