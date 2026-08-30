선우용여, 뇌경색 얼마나 심각했길래.."응급실 갔을 때 절망적" ('전참시')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 선우용여가 뇌경색으로 쓰러졌던 당시 걷는 것은 물론 종이 한 장을 드는 것조차 힘들었던 심각한 상황이 공개됐다.

29일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에는 '대한민국에서 가장 핫한 80대' 배우 선우용여와 60년 만에 처음 생긴 매니저와의 하루가 그려졌다.

선우용여의 매니저는 15년 전 'BTN불교티비'에서 처음 인연을 맺은 방송작가로, 약 1년 전부터 선우용여의 매니저 업무를 병행하고 있다.

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매니저 없이 60여 년간 활동했던 선우용여는 유튜브로 인기를 얻으면서 혼자 스케줄을 감당하기 힘들게 되자 현재 매니저에게 함께 일하자고 제안했다고.

매니저는 선우용여가 뇌경색을 겪었던 당시를 떠올리며 "선생님이 뇌경색 이후 몸이 불편해지면서 걷기도 힘들었고 발음도 힘들었다. 여러모로 힘든 모습을 곁에서 많이 지켜봤다"고 말했다.

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이어 "응급실에 갔을 때는 절망적이었다. 정신도 없었고 말하는 것도 불편하셨다. 아무래도 한쪽 신경이 약해지다 보니까 균형도 잘 못 잡았다. 그 과정을 보는 게 사실 안타깝고 속상했다"며 "(뇌경색 판정 이후) 병원에 함께 오래 있게 됐다. 아무래도 가족들이 미국에 있다 보니까 내가 보호자 역할을 하게 됐다"고 전했다.

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당시 선우용여의 곁을 지켰던 매니저는 "뇌경색 오기 전 선생님은 늘 종종거렸다. 안정이 안 된 모습이라 너무 안타까웠다. 저 연세에 늘 바쁘게만 살고 본인을 못 챙기는 게 많은 모습이었다"며 "선생님이 다급한 순간에 날 찾은 이유가 있을 거라는 생각이 들면서 '이분은 내가 지켜드려야겠다'는 생각하게 됐다"며 눈물을 보였다.

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선우용여 역시 "미국에서 가족들 오기 전까지 매니저가 보호자처럼 있었다"며 "매니저를 떠나서 우리 막내딸 같다"며 각별한 애정을 드러냈다.

이날 선우용여는 아침에 눈뜨자마자 스트레칭하며 건강하게 하루를 시작했다. 이에 매니저는 "스트레칭도 사실 기적 같은 일이다. 뇌경색 후에 걷는 것도, 종이 한 장 드는 것도 힘드셨다"며 "10년 넘게 지금까지도 재활하고 있다고 보면 된다"고 말했다.