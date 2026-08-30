심현섭, 안 씻어 누렇게 변한 베개…♥정영림 폭발 "이러니까 장가 못 갔지" ('동치미')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 심현섭이 결혼 후에도 쉽게 고쳐지지 않는 씻는 습관 때문에 아내 정영림과 갈등을 빚었던 신혼 생활을 공개했다.

29일 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 심현섭이 아내와의 신혼 생활에 대한 이야기를 털어놓는 모습이 그려졌다.

이날 심현섭은 "54년을 혼자 살았다. 남자가 혼자 오래 살다 보면 안 씻고 잘 때가 많다"라면서 정영림에게 '오빠 오늘은 씻고 잘 거죠?'라는 이야기를 들은 사연을 전했다.

Advertisement

안 씻는 습관을 지난 채로 결혼한 심현섭은 "아내가 소원이 있다고 하더라. '한 번만 씻고 자라'고 하더라. 어느 날 '오빠 베개 좀 봐라'고 해서 봤더니 아내 베개는 하얀색인데 내 베개는 누런색이었다"라고 털어놔 웃음을 안겼다. 그는 "3개월 때 그 소리를 들었다. 결혼하자마자는 씻었다. 다시 옛날처럼 돌아간 거다"라고 말했다.

그러면서 자신의 위생 습관에 대해 "세수하고 양치는 한다. 샤워는 일주일의 반 정도 한다"라고 솔직하게 밝혀 출연진들을 놀라게 했다. 이를 들은 노사연은 "이혼 사유다. 어떻게 사냐"라며 놀랐고, 이홍렬도 "그동안 그렇게 더럽게 하고 다녔었냐"라고 거들어 웃음을 안겼다.

Advertisement

심현섭은 아내가 자신의 씻지 않는 습관을 고치기 위해 직접 행동에 나선 일화도 공개했다. 그는 "나는 큰 볼일 볼 때 다 벗는다. 그 틈이 아내가 재빠르게 들어와서 샤워기를 틀어서 물을 뿌린다"라고 하자, 심진화는 "볼일 보고 있을 때 들어가는 게 더 싫다"고 반응해 폭소를 자아냈다.

Advertisement

부부싸움으로 이어진 일화도 있었다. 심현섭은 "제일 부부싸움 크게 했을 때가 이를 닦는데 아내가 '안 씻을 거면 갈아입어라'면서 뒤에서 바지를 내렸다"라면서 "기분이 나빴다"라고 당시를 떠올렸다. 이어 "아내가 '이러니까 그 나이까지 장가를 못 갔지'라고 하더라"며 "아내가 실언했다고 생각을 한다"라고 했다. 그러자 심진화는 "아니다. 실언이 아니라 파혼 안 하는 게 어디냐"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다

Advertisement

한편, 심현섭은 지난해 7월 11세 연하의 비연예인 정영림 씨와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 TV조선 '조선의 사랑꾼'을 통해 만남부터 프러포즈, 결혼 준비 과정 등을 공개해 화제를 모았다.

anjee85@sportschosun.com