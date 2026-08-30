"수입 없으면 눈치 보여" 효연, 19년째 사는 소시 숙소 공개..멤버 없이 혼자 생활

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[스포츠조선 조윤선 기자] 효연이 19년째 지내는 소녀시대 숙소를 공개했다.

29일 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 방송 말미에는 소녀시대 효연이 출연한 영상이 공개됐다.

효연은 '전참시' 첫 출연에 대한 멤버들 반응을 묻자 "수영이가 '거기는 유명한 사람들 나가는 건데 왜 너가?'라고 하길래 내가 그냥 'XX하네'라고 했다"며 거침없는 입담을 뽐내 웃음을 자아냈다.

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19년째 숙소 생활 중이라고 밝힌 효연은 현재 혼자 지내는 소녀시대 숙소를 공개해 눈길을 끌었다.

또한 효연이 고등학생 때부터 21년째 인연을 이어온 숙소 이모님과의 각별한 관계도 공개됐다. 이모님은 효연을 향해 "딸 같다. 너 그만두면 이모도 그만두는 날"이라며 남다른 애정을 드러냈다.

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앞서 효연은 지난 4월 JTBC '냉장고를 부탁해'에 출연해 소녀시대 멤버들이 모두 숙소를 떠난 뒤에도 혼자 생활하는 이유를 밝힌 바 있다.

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효연은 "송도가 본가지만 매일 스케줄을 편안하게 하기 위해 지낸다. 편안한 안식처이고, 배 곯지 말라고 항상 밥도 챙겨준다. 이보다 좋은 데는 없다"고 말했다.

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또 유튜브 채널 '할명수'에 출연해서도 "편안하게 쉴 수 있고, 맛있는 밥도 다 제공된다"며 숙소 생활의 장점을 강조했다. 이어 "나는 저축만이 살길이라고 생각한다"며 현실적인 이유도 밝혔다.

효연은 "SM과 처음 계약할 때 '제2의 엄마'처럼 보살펴주겠다고 했는데 지금까지도 잘 보살펴주고 있다. 그래서 계속 있고 싶다"고 말했다.

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그러면서 "가끔 수입이 없으면 '내가 여기 있어도 되나'라는 눈치가 보이기도 한다"고 솔직한 속내를 털어놓기도 했다.