스윙스, 마운자로 효과 봤다 "한 달 만에 노력 없이 7kg 감량"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 스윙스가 비만 치료제 마운자로로 한 달 만에 7kg을 감량했다고 밝혔다.

27일 추성훈의 유튜브 채널에는 '시부야 참교육 2인조 (ft.어깨 큰 내 돈생 스윙스)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 스윙스가 초밥을 폭풍 흡입하자 제작진은 "다이어트를 방해한 거 아니냐"며 미안해했다.

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이에 스윙스는 "이제 돌아가서 열심히 마운자로 맞아야 한다"며 "비만과 20년째 싸우고 있다"고 말했다. 이어 "(마운자로가) 효과는 있다. 7kg을 뺐다"고 밝혔다.

이를 들은 추성훈이 깜짝 놀라자 스윙스는 "형님은 마운자로 할 일 절대 없지 않냐"고 물었다. 그러자 추성훈은 "그래도 7kg은 빼기 힘들다"고 말했다.

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스윙스는 몇 개월 만에 7kg 감량에 성공했느냐는 질문에 "한 달 만에 노력도 없이 뺐다"고 답해 놀라움을 자아냈다.

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앞서 스윙스는 지난 6월 체중 감량을 위해 마운자로 처방을 받았다고 밝힌 바 있다. 이후 그는 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에 출연해 "마운자로마저 실패하면 위절제술 할 거다. 난 그것밖에 없다"고 털어놨다.

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한편 최근 배우로 변신한 스윙스는 오는 9월 23일 개봉하는 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'를 통해 첫 상업영화 데뷔에 나선다.