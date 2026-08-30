"야 신병! 꿈에 놀러 와줘"…김재우, 故이용주 마지막 길 배웅 '먹먹'

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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 김재우가 갑작스럽게 세상을 떠난 배우 고(故) 이용주를 추억하며 애틋한 작별 인사를 전했다.

김재우는 30일 자신의 SNS를 통해 "촬영장에 가면 저 멀리서 싱글벙글 웃으며 걸어오는 녀석의 모습이 아직 생생하다"라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 지난 2013년 tvN '푸른거탑'에 함께 출연했던 김재우와 이용주의 모습이 담겼다. 이어 두 사람은 작품 촬영 당시의 풋풋한 모습으로 함께해 더욱 먹먹함을 안겼다.

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김재우는 "용주는 진심 어린 마음으로 동료들을 걱정하는 좋은 사람이자 누구보다 열정적인 배우였다"라면서 떠올렸다. 이어 "오늘 슬프고 안타까운 마음으로 용주가 떠나는 길을 배웅해 주고 왔다"라면서 "혼자 청승맞게 앉아 있으면 혹여 녀석이 내 앞에 한번 앉아줄까 한참을 머물다 돌아왔다"라고 전해 안타까움을 자아냈다. 떠난 동료를 쉽게 보내지 못하는 마음과 깊은 그리움이 고스란히 묻어났다.

김재우는 "야 신병! 가끔 형 꿈에 놀러 와줘. 우리 옛날처럼 뽀글이 끓여 먹자!"라고 덧붙이며 마지막 인사를 건넸다. 그러면서 "부디 용주가 사람들의 마음에 오랫동안 기억되는 배우가 되었으면 좋겠다"라고 덧붙이며 애틋한 추모의 마음을 전했다.

사진 | SNS

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이용주는 지난 29일 오전 심장마비로 갑작스럽게 사망했다. 향년 44세.

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이날 이용주의 지인은 SNS를 통해 "tvN '푸른거탑'에서 어리바리하지만 미워할 수 없었던 '신병 이용주'로 많은 분께 웃음을 주었던 배우 이용주. 오늘 8월 29일 오전, 심장마비로 갑작스럽게 세상을 떠났다는 소식을 들었다"라며 부고를 전했다.

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고인의 빈소는 분당제생병원 장례식장 5호에 마련됐으며, 발인은 오는 31일 6시 30분에 엄수될 예정이다. 장지는 성남시 장례문화사업소다.

한편, 이용주는 지난 2005년 MBC 드라마 '안녕 프란체스카'로 데뷔했으며, 이후 '궁', '성 발렌타인', '막돼먹은 영애씨' 등에 출연했다. 특히 tvN '푸른거탑' 시리즈에서 어리바리한 이병 이용주 역을 맡아 시청자들에게 강한 인상을 남겼다.

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anjee85@sportschosun.com