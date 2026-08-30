미미, 사우나서 위아래로 훑어보자 "나도 똑같이 훑어본다" ('놀토')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 미미가 동네 사우나에서 겪은 남다른 일화를 공개하며 '맑눈광' 면모를 드러냈다.

29일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 프로게이머 출신 방송인 홍진호와 가수 미미가 출연했다.

이날 미미는 "저녁에 자기 전에 사우나 가는 거 좋아한다"라며 자기 루틴 일상에 대해 전했다.

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이에 MC 붐은 "사우나 가면 많이 알아볼 것 같다"라고 하자, 미미는 "많이 알아보시고 빤히 쳐다보시면 나도 똑같이 쳐다본다"라고 말했다. 이어 "나를 위아래로 훑으신다. 그럼 나도 위아래도 훑어본다"라면서 사우나에 출몰한 맑눈광 모습으로 웃음을 안겼다.

붐은 "사우나에서 팬이라도 하시는 분도 계시지 않냐"라고 하자, 미미는 "그러면 '감사하다'라고 한다"라고 말했다.

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이어 "요즘에는 동네 사우나가 휴무 중이다"라면서 "다른 동네 사우나를 가는데 텃세가 되게 심하다"라면서 일화를 전했다.

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그는 "물 살짝 튀겼을 때 '아 물 튀어'라고 하고, 머리 말릴 때 데스크에 짐을 놔두면 '왜 이렇게 좁게 펼쳐놨냐'라고 한다"라며 당시 상황을 재현해 웃음을 자아냈다. 그러면서도 미미는 "근데 예의 바르게 하고 와야 한다. 마지막에 인사는 깔끔하게 한다"라고 덧붙이며 자신만의 사우나 이용 원칙을 밝혀 눈길을 끌었다.

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또한 미미는 "재테크를 좋아한다. 주식보다 현물을 좋아한다. 금 좋아한다"라면서 "사우나 갈 때도 반지, 팔찌 등을 다 찬다. 비싸지 않냐. 본전을 빼야 한다"라고 말해 웃음을 안겼다. 그러면서 "빼는 순간 잊어버린다"라면서 "액세서리 차고 복싱도 한다. 액세서리 때문에 상처가 나도 차고 한다"라고 말해 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com