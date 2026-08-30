임채무, 아파트 안 사고 두리랜드에 100억 투자...35년째 적자에 "빚쟁이 됐다" ('유퀴즈')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 임채무가 한때 한 달에 8,000만 원에서 1억 원을 벌 정도로 전성기를 누렸지만, 번 돈 대부분을 아이들을 위한 놀이공원에 쏟아부으며 수십 년간 적자와 빚을 감당해 온 인생사를 공개했다.

29일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "억 소리 나게 벌고, 헉 소리 나게 투자한 두리랜드 큰손 임채무"라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 유재석은 임채무에게 "두리랜드를 하기로 결심하시고 그 당시 돈으로 100억, 본인의 돈을 넣고 추가로 대출 40억을 받았다더라"고 말해 놀라움을 안겼다.

Advertisement

두리랜드는 임채무가 지난 1990년 경기 양주시에 아이들을 위해 전 재산을 들여서 만든 놀이동산이다.

임채무는 "100억이라는 돈은 어마어마하게 상상도 못 할 돈"이라고 했고, 유재석은 "지금도 100억은 어마어마하지만 1980년대에 100억은 지금 경제가치로 따지면 몇백억을 넘는 금액"이라고 설명해 당시 임채무의 투자 규모가 얼마나 컸는지 실감하게 했다.

Advertisement

임채무는 "1984년 '사랑과 진실' 끝나고 나니까 돈의 가치를 모를 만큼 벌었다"라면서 "한 달에 8,000만 원에서 1억 원씩 벌었다. 그때는 대단했다"라고 회상했다. 그러면서 "그때는 서부이촌동쪽에 15평 아파트가 250만 원에서 400만 원 정도였다"며 "그 당시에 아파트만 사놨으면 여의도 63빌딩은 내 거였을 거다"라며 너스레를 떨었다.

Advertisement

하지만 그렇게 벌어들인 돈은 아이들을 위한 공간을 만드는 데 대부분 쓰였다. 두리랜드는 개장 이후부터 줄곧 적자인 상황이며, 현재도 임채무 사비로 운영 중이다.

Advertisement

임채무는 "개장했을 때부터 대출을 받아서 했다. 그때부터 빚쟁이였다"라면서 "지출이 많다. 전기세가 수천만 원이고 급료, 세금도 들어간다. 제일 많이 들어가는 게 관리비"라고 밝혔다. 이어 그는 "그래도 직원들 월급 안 밀리고 밥 안 굶고, 죽지 않고 살아있는 거 보면 잘되고 있다는 것"이라고 말해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com