쥬얼리 이지현, 미용사 되더니 '총체적 난국' 고객도 살렸다..."대만족 하고 가심"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 '총체적 난국'이라 불릴 만한 헤어 시술 사례를 공개하며 미용실 원장으로서의 남다른 실력을 뽐냈다.

이지현은 지난 29일 자신의 SNS를 통해 한 고객의 헤어 시술 과정을 공개했다.

이지현은 "답이 없어 고민이셨던 총체적 난국 고객님"이라며 고객이 가지고 있던 복잡한 헤어 이력을 소개했다.

Advertisement

특히 "탈색+셀프 블랙+셀프 레드+버진모"라고 설명하며 쉽지 않은 모발 상태였음을 전했다.

그럼에도 이지현은 탈색 없이 고객의 모발을 정돈하는 데 성공했다. 그는 "탈색 없이 자연모의 베이스를 충분히 높여주고 붉은기 없는 은은한 민트감"을 살리는 데 중점을 뒀다고 설명했다.

Advertisement

이어 "아래 부분 탈색과 셀프 블랙 덮기, 레드 추가 이력이 많아서 탁해진 부분을 영롱한 민트베이지로" 완성했다며 결과를 공개했다.

Advertisement

이지현은 "대만족 하고 가신 고객님. 저도 뿌듯했어요"라고 덧붙이며 고객과 자신 모두 만족한 시술 결과에 기쁨을 드러냈다.

Advertisement

방송인에서 헤어 디자이너로 변신한 이지현의 도전은 꾸준히 관심을 받고 있다. 그는 아이들을 책임지며 생계를 이어가기 위해 새로운 길에 도전했고, 꾸준한 노력 끝에 미용 관련 기술 자격증을 취득하며 헤어 디자이너로 변신했다.

특히 두 차례 이혼이라는 아픔을 겪은 뒤에도 두 아이를 홀로 키우며 방송 활동과 미용실 운영을 병행하고 있다는 점에서 더욱 눈길을 끈다.

Advertisement

shyun@sportschosun.com