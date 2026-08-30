'52세' 김준호, 겨우 아빠 됐는데...'쿠바드 증후군' 걸렸다 "♥김지민 대신 입덧"

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[스포츠조선 김수현기자] 김준호가 오랜 기다림 끝에 김지민과 함께 예비 부모가 된 순간과 그날의 벅찬 눈물을 공개하며 안방극장을 뭉클하게 만들었다.

30일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 결혼 후 그토록 바라던 예비 아빠가 된 김준호의 이야기가 공개된다.

이날 방송에는 2세를 위해 시험관 시술을 진행한다고 밝혀 많은 응원을 받았던 김준호, 김지민 부부의 첫 배아 이식 과정부터 임신 여부를 확인하던 그날의 이야기가 최초 공개된다.

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주치의에게 임신 성공 소식을 들은 김준호는 참아왔던 눈물을 흘렸고, 스튜디오에서 지켜보던 서장훈 역시 "나이부터 상황까지 본인과 여러모로 비슷한 게 많다"고 누구보다 공감하며 울컥하는 모습을 보였다.

김지민이 '임밍아웃' 하던 순간 역시 최초 공개될 예정이다. 김준호는 뜻밖의 서프라이즈에 기쁨보다 사색이 될 수밖에 없었다고 하는데.

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아내 김지민을 실망시킨 김준호의 반응에 스튜디오에서는 "울어야지, 왜 안 우냐!", "김준호 입장에서는 눈물 나와야지!"라며 같이 타박해 웃음을 자아냈다. 이어 공개된 김준호 母의 반응에는 모두가 울컥할 수밖에 없었다.

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특히 52세 아들의 2세를 간절히 바랐던 김준호 母가 감격해 말을 잇지 못하다 "왔구나 왔어..."라는 한마디를 건넸고, 이를 지켜보던 모두가 울컥했다는 후문이다.

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그런가 하면 늦깎이 예비 아빠 김준호가 임신한 아내 김지민을 위해 동화 태교부터 음식까지 직접 만들겠다고 나서 모두의 관심을 끌었다. 김준호는 먹덧으로 평소 안 먹던 매운 음식만 먹는다는 김지민을 위해 특별한 요리를 준비했다.

먹덧을 하는 김지민과 반대로, 놀랍게도 김준호가 한 달째 입덧하는 '쿠바드 증후군'에 걸렸다고 밝혀 스튜디오를 놀라게 만들었다.

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김준호가 입덧을 하게 된 사연은 무엇일지, 간절한 바람 끝에 예비 부모가 된 김준호, 김지민의 이야기는 30일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

shyun@sportschosun.com