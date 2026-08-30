15년 딸 숨긴 KCM, 딸 위해 체면도 버렸다..."아빠라서 뭐든 합니다"

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15년 딸 숨긴 KCM, 딸 위해 체면 버렸다..."아빠라서 뭐든 합니다"

[스포츠조선 김수현기자] 가수 KCM이 딸을 위해서라면 망가지는 것도 마다하지 않는 '딸바보 아빠'의 모습을 공개했다.

KCM은 지난 29일 자신의 SNS에 "아빠가 되고 나니까 부끄러운 것도 없고, 내가 조금 우스워 보여도 괜찮고, 힘들어도 좋고, 그러나 가족들이 가끔 부끄러워한다는..."이라며 사진을 게재했다.

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공개된 사진 속 KCM은 딸의 기쁨을 위해 삐에로 가발을 쓰고 안경을 착용하는 등 우스꽝스러운 모습으로 변신했다. 체면보다 딸의 웃음을 선택한 KCM의 모습이 눈길을 끈다.

그는 "그러나 내가 열심히 하는 이유가 분명하니까. 아빠라서 아빠니까. 뭐든합니다"라며 가족을 위해서라면 무엇이든 할 수 있다는 남다른 마음을 드러냈다.

특히 KCM은 과거 가족을 지키기 위해 자신의 가정사를 숨겨야 했던 사연으로도 안타까움을 자아낸 바 있다.

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KCM은 2012년 첫째 딸 출산 당시 빚을 지고 있어 가족에게 대물림될까 두려워 혼인신고를 미루고 가족의 존재를 숨긴 것으로 알려졌다.

이후 2021년 빚을 모두 갚은 뒤 혼인신고를 마쳤다. 오랜 시간 경제적인 어려움과 부담을 홀로 감내했던 KCM이 이제는 딸 앞에서 누구보다 당당한 아빠의 모습을 보여주고 있는 셈이다.

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KCM과 방예원은 오랜 시간 함께 가정을 꾸려온 가운데, 오는 10월 결혼식을 올릴 예정이다.

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shyun@sportschosun.com