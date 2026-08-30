故 이용주, 심장마비 사망..생전 앓던 '심근비대증' 재조명

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이용주가 갑작스럽게 세상을 떠났다. 향년 44세.

지난 29일 이용주의 지인을 통해 비보가 전해졌다. 지인은 SNS를 통해 고인의 별세 소식을 알리며 갑작스러운 이별에 대한 안타까운 마음과 함께 고인을 기억해 달라는 뜻을 전했다. 사인은 심장마비로 알려졌다.

이용주의 사망 소식이 전해지면서 그가 생전에 공개했던 건강 문제에도 관심이 모이고 있다. 이용주는 과거 인터뷰에서 심근비대증을 앓고 있어 군 복무를 하지 못했다고 직접 밝힌 바 있다.

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2013년 tvN 군대 시트콤 '푸른거탑' 관련 인터뷰에서 이용주는 군 입대를 준비하던 과정에서 심근비대증 진단을 받았다고 설명했다. 특히 어머니 역시 같은 질환으로 입원한 이력이 있었으며, 가족과 함께 검사를 진행한 결과 자신에게도 해당 질환이 발견됐다고 털어놓았다.

심근비대증은 심장 근육이 정상적인 수준보다 두꺼워지는 질환으로, 심장의 기능에 영향을 줄 수 있다. 경우에 따라 심장 박동 이상이나 심혈관계 합병증 등이 나타날 수 있지만, 이용주의 기존 질환이 이번 사망에 직접적인 영향을 미쳤는지는 현재까지 구체적으로 확인되지 않았다.

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이용주는 올해 2월 공개된 한 유튜브 콘텐츠에서도 군 면제를 받은 배경을 설명하며 심장과 관련된 건강상의 문제가 있었다고 언급하기도 했다.

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고인은 군 복무 경험이 없었지만 '푸른거탑'에서 어수룩하고 순수한 신병 캐릭터를 자연스럽게 연기하며 대중에게 깊은 인상을 남겼다. 특히 실제 군 생활을 경험하지 않은 상태에서 신병 역할을 소화한 일화가 알려지면서 더욱 관심을 받았다.

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2004년 영화 '도마 안중근'으로 연기 활동을 시작한 이용주는 이후 '안녕, 프란체스카', '궁', '막돼먹은 영애씨', '식샤를 합시다', '황금거탑' 등 여러 작품에 출연하며 꾸준히 활동했다. 드라마뿐 아니라 영화에서도 다양한 배역을 맡으며 배우로서 입지를 넓혔다.

고인의 빈소는 분당제생병원 장례식장 5호실에 마련됐다. 발인은 31일 오전 6시 30분 진행될 예정이며, 장지는 성남시 장례문화사업소로 알려졌다.

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tokkig@sportschosun.com