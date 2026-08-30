홍혜걸, '3천억 CEO' ♥여에스더에 "대신 죽을 수 있다" 선언...순정남 끝판왕 (옥문아)

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[스포츠조선 김수현기자] 결혼 33년 차인 여에스더가 남편 홍혜걸 박사와 결혼생활에 대해 전한다.

이번주부터 화요일로 편성을 옮겨 오는 9월 1일 화요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 '결혼 33년 차'에 접어든 의사 부부 여에스더와 홍혜걸이 출연한다.

이날 방송에서 여에스더와 홍혜걸 부부는 33년 동안 키스한 적이 없다고 고백해 모두를 놀라게 했다.

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"키스는 영화 안에서만 하는 건 줄 알았지, 현실에서는 상상도 못했다"라고 밝힌 여에스더는 남편 홍혜걸과 자신이 키스를 하지 않는 이유를 밝혀 궁금증을 자아낸다. 이들이 33년째 키스를 하지 않은 이유는 본 방송을 통해 확인 가능

한편 여에스더를 만나기 전 '모태솔로'였던 홍혜걸이 만난 지 94일 만에 초고속 결혼을 치른 사연과 함께, 순정남 끝판왕으로서의 매력을 선보일 예정이다.

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서울대 의대 선후배 사이였던 여에스더와 홍혜걸은 한 의료 세미나에서 눈이 맞아 만남을 이어갔다는데. 홍혜걸은 연애 당시를 회상하며 "(여에스더와) 10시간씩 넘게 통화했다. 그땐 정말 시간가는 줄 몰랐다"라고 고백해 남다른 순정남 면모를 보였다는 후문. 뒤이어 홍혜걸은 "여에스더 대신 죽을 수 있다"라고 선언하며 여에스더를 향한 각별한 사랑을 드러내기도.

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결혼 33년 차에도 변치 않는 사랑을 이어가고 있는 여에스더♥홍혜걸 부부의 러브스토리는 오는 9월 1일 화요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.

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shyun@sportschosun.com