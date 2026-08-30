고지용子 승재, 개인 SNS 깜짝 공개..벌써 13살 '꽃미남 폭풍성장'

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[스포츠조선 정유나 기자] 젝스키스 출신 고지용과 의사 허양임의 아들 승재 군이 어느덧 13살이 된 근황을 공개했다.

승재 군은 최근 개인 SNS 계정을 통해 자신의 일상을 담은 짧은 영상을 공개했다. 영상에는 피규어와 레고 매장 등을 방문해 시간을 보내는 승재 군의 모습이 담겼다.

특히 승재 군은 레고 매장에서 셀카를 찍으며 "서둘러요, 생일이에요! 엄마, 부탁해요"라고 말해 엄마를 향한 귀여운 애교를 드러냈다. 이를 본 랜선 이모, 삼촌들의 미소를 자아냈다.

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승재 군은 어느덧 13세가 됐다. 어린 시절부터 꾸준히 공개돼 온 모습과 비교해 한층 성장한 모습은 물론, 벌써부터 훈훈한 외모를 자랑해 눈길을 끌었다.

앞서 승재 군은 엄마 허양임의 유튜브 채널을 통해서도 얼굴을 공개한 바 있다. 허양임은 한 달 만에 뉴질랜드에서 돌아온 승재 군을 공항으로 마중 나가는 모습을 공개하며 아들을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

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한편 그룹 젝스키스 출신 고지용은 지난달 자신의 SNS를 통해 가정의학과 전문의 허양임과 약 2년 전 이혼했다고 직접 밝혔다. 고지용과 허양임은 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 품에 안았지만, 결혼 11년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

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jyn2011@sportschosun.com