[공식] '오디세이' 누적 847만 돌파, '스파이더맨'도 꺾었다..올해 외화 흥행 1위 大기록

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[스포츠조선 조지영 기자] 식지 않는 흥행 신드롬을 이어가고 있는 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독)가 신기록을 다시 한번 갈아치웠다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면 '오디세이'가 30일 오전 6시 50분 기준 누적 관객 수 847만1082명을 기록하며, 올해 외화 흥행 1위를 지켜온 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'를 넘고 2026년 개봉 외화 가운데 가장 많은 관객을 동원한 작품으로 올라섰다.

앞서 지난 28일 개봉 24일 만에 800만 관객을 돌파한 '오디세이'는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 800만 돌파 기록(개봉 26일째)보다 빠른 속도로 800만 고지를 밟으며 올해 개봉작 중 최단기간 800만 관객 돌파라는 기록을 세운 바 있다.

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여기에 개봉 이틀 전인 지난 3일부터 30일인 현재까지 28일 연속 전체 예매율 1위와 개봉일부터 25일 연속 박스오피스 1위까지 지키며 장기 흥행을 이어가고 있어, 올해 극장가를 대표하는 외화 흥행작으로서 독보적인 존재감을 입증하고 있다.

특히 개봉 4주 차에도 식지 않는 관객들의 뜨거운 반응이 장기 흥행을 견인하고 있어 눈길을 끈다. '오디세우스 챌린지'를 비롯해 키르케, 아르고스 등 영화 속 캐릭터와 명장면을 활용한 각종 숏폼과 밈이 온라인을 뜨겁게 달구는 한편, 작품 속 숨은 디테일과 신화적 배경을 찾아보며 영화의 세계를 더욱 깊이 파고드는 관객들도 늘고 있다.

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이처럼 개봉 한 달을 앞둔 시점에도 스크린 안팎에서 끊임없이 새로운 화제를 만들어내며 흥행 열기를 확장하고 있는 가운데, 올해 개봉 외화 최고 흥행작에 등극한 '오디세이'가 앞으로 또 어떤 새로운 기록을 써 내려갈지 관심이 집중된다.

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'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com