홍석천, 2세 욕심 생겼나..“마누라랑 애 낳아? 진짜 만들어 볼까요” (동치미)

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 홍석천이 자녀와 관련된 이야기를 꺼내며 관심을 모았다.

지난 29일 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 방송 말미 '말도 많고 탈도 많은 별별 가족사'를 주제로 다양한 가족 이야기가 공개될 것을 예고했다.

이날 배우 백일섭은 오랜 기간 이어진 졸혼 생활을 언급했다. 그는 "가출한지 11년차다. 외박이 오래되고 있다"고 말하며 자신의 상황을 재치 있게 표현했다.

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이어 예비 장인 어른 홍석천은 누나의 자녀들을 입양하게 된 과정과 조카들과의 일화를 공개했다. 조카들에게 자신의 재산을 물려주겠다는 뜻을 밝히며 설득했던 이야기도 전했다.

홍석천은 조카들에게 "삼촌이 재산 있는 거 알지? 이게 너희들에게 갈 거야. 그러니까 조카들이 삼촌 뜻대로 하세요"라고 말했다고 밝혀 웃음을 안겼다.

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이 이야기를 들은 백일섭은 홍석천에게 "애인 하나 만들어서 마누라와 아이 하나 낳아"라고 조언했다. 이에 홍석천은 "애 한번 낳아볼까요?"라고 답하며 분위기를 유쾌하게 만들었다.

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배우 남보라는 대가족에서 성장하며 겪은 독특한 생일 에피소드도 공개했다. 그는 "1년에 생일잔치만 11개월을 한다. 케이크가 너무 지겹다"며 13남매 가족의 일상에서 비롯된 고충을 털어놨다.

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배우 김승욱은 아들의 결혼 이후에도 이어지고 있는 3대 동거 생활에 대해 이야기했다. 그는 "아들이 결혼을 했는데 어디서 살 거니? 물어보니 어디서 살긴요, 여기 들어와서 살아야죠. 지금도 손자가 저랑 같이 잔다"고 밝혀 남다른 가족 이야기를 예고했다.

tokkig@sportschosun.com