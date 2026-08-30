'44세' 이용주 갑작스런 심장마비 사망..백봉기 "형이 미안하다" 추모

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 백봉기가 갑작스럽게 세상을 떠난 배우 이용주를 추모하며 애틋한 마음을 전했다.

백봉기는 30일 자신의 SNS를 통해 고인을 향한 장문의 추모글을 게재했다.

백봉기는 "용주야… 이제 다시는 너를 볼 수 없다고 생각하니 도무지 잠이 오질 않는구나"라며 갑작스러운 이별에 대한 슬픔을 드러냈다.

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이어 "있을 때 더 잘 챙겨줄 걸… 한 번이라도 더 연락하고 더 자주 볼 걸… 후회만 남는다"며 고인과의 생전 인연을 떠올렸다.

그러면서 "형이 미안하다"며 "그곳에서는 아무 걱정도 아픔도 없이 편안하고 행복하게 지내길 바란다"고 고인의 마지막 길을 기원했다.

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끝으로 백봉기는 "많이 보고 싶을 거야. 잘 가 용주야"라고 덧붙이며 애통한 마음으로 고인을 떠나보냈다.

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이용주는 전날 심장마비로 갑작스럽게 사망했다. 향년 44세.

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모델 출신인 고인은 2004년 영화 '도마 안중근'의 단역으로 연기를 시작, 이후 MBC '안녕, 프란체스카', tvN '막돼먹은 영애씨', SBS '두 여자의 방' 등에 출연했다. 특히 시트콤 '푸른거탑'에서 어리숙한 신병을 연기하며 인기를 모았다.

고인의 빈소는 경기 성남 분당제생병원장례식장 5호실에 마련됐다. 발인은 31일 오전 6시 30분, 장지는 성남시장례문화사업소다.

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jyn2011@sportschosun.com