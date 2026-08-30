'워터밤 여신' 비비 "난 돼지 출신..과거 155cm·66kg, 이게 진짜 노력"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 비비가 '워터밤'을 앞두고 2주간 철저하게 몸 관리를 했다고 밝히며 학창 시절 몸무게까지 솔직하게 공개했다.

지난 28일 첫 방송된 SBS 예능 프로그램 '무엇이든 해줄지니-비서진'에서는 이서진과 김광규가 비비의 '워터밤' 일정을 함께하는 모습이 그려졌다.

이날 비비는 '워터밤 2026' 무대를 앞두고 2주 동안 식단 관리를 했다고 밝혔다. 매니저는 이서진과 김광규에게 공연 전까지 비비가 금식을 해야 한다고 설명했다.

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비비는 "닭가슴살이랑 달걀, 현미밥. 두유면. 이런 거 먹고 살았다. 단백질 위주의 식단을 했다. 끝나고 나서 한우 대창 맵닭발을 먹을 거다"라며 무대를 앞두고 이어온 식단 관리에 대해 이야기했다.

공연을 앞두고 대기실을 찾은 비비는 주최 측에서 준비한 간식을 가방에 챙기기도 했다. 그는 "나중에 식사하러 갈 때 먹겠다"며 당장 먹지 못하는 간식을 따로 챙겼다.

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이어 비비는 "저는 세상에서 먹는 게 제일 좋다"라고 말했고, 김광규가 "많이 먹어도 살이 안 찌는 체질인가 보다"라고 묻자 비비는 뜻밖의 과거를 털어놨다.

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비비는 "저 돼지출신이다. 중학생 때 제일 통통했는데 그때는 키도 155cm 정도였는데 66kg 나갔다. 대단했다. 이게 진짜 노력한 거다"라고 솔직하게 밝혔다.

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jyn2011@sportschosun.com