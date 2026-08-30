'최연소 밥피어스아너클럽' 스키즈 리노, 네팔 대홍수 피해에 1억원 기부

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[스포츠조선 조지영 기자] 스트레이키즈 리노가 네팔 대홍수 피해 복구를 위한 기부에 나섰다.

스트레이키즈 멤버 리노는 지난 28일 네팔 홍수 피해 아동과 가족의 생명 구호 및 생계유지 지원에 사용해 달라며 국제구호개발 NGO 월드비전에 1억원을 전달했다. 해당 성금은 홍수 피해 주민들의 식량 및 영양 제공, 임시주거 지원, 식수 위생 지원 등 생존과 일상 회복을 지원에 쓰일 예정이다.

리노는 소속사 JYP엔터테인먼트를 통해 "어려운 시간을 보내고 있는 분께 나의 마음이 조그마한 힘이 되었으면 좋겠다. 이재민들과 현장에서 구호 작업에 힘써주시는 모든 분이 하루빨리 평온한 일상을 회복하길 진심으로 바란다"고 전했다.

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리노는 국내외 도움이 필요한 곳곳에 꾸준한 선행을 이어가며 선한 영향력을 나누고 있다. 2014년 월드비전을 통해 해외 아동 후원을 시작했고, 2024년 식량 부족에 놓인 최빈국 아동들을 돕기 위한 월드비전 글로벌 식량 위기 대응 사업에 1억원을 기부해 월드비전 최연소 '밥피어스아너클럽' 회원이 됐다. 2025년에는 삼성서울병원에 성인중증질환환자 치료비 및 간병비, 소아청소년 환아 치료비 지원금 1억원, 고양이보호단체 나비야사랑해에 유기묘 구조 및 치료, 보호소 운영 지원을 위한 1억원 총 2억원을 기부했다.

스트레이키즈 멤버들과 함께 2025년 경남·경북 지역 산불 피해 복구 지원 차 희망브리지(전국재해구호협회)와 월드비전에, 홍콩 화재 피해 복구를 위해 홍콩 월드비전에 성금을 기탁하기도 했다.

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한편 스트레이키즈는 지난 7일 선보인 미니 앨범 'THIS & THAT(디스 앤드 댓)'으로 미국 '빌보드 200' 1위에 진입하고 해당 차트 9연속 1위 기록을 세웠다. 29일과 30일 해외 남성 아티스트 사상 첫 도쿄 국립경기장 단독 입성으로 의미를 더하는 새 월드투어 'RUN IT(런 잇)' 공연을 전개 중이다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com