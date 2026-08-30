유명 걸그룹의 충격적 뒷모습.."7년간 정산 0원" 프미나 박지원 안타까운 고백 (아형)

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[스포츠조선 김수현기자] 걸그룹 프로미스나인 박지원이 데뷔 후 약 7년간 수입이 없었던 힘겨운 시절을 털어놨다.

지난 29일 방송된 JTBC '아는 형님'에서는 프로미스나인이 출연해 활동 당시 겪었던 고충과 그동안 쉽게 꺼내지 못했던 이야기를 솔직하게 공개했다.

이날 박지원은 "사실 우리가 좀 힘들게 지냈다. 거의 7년 동안 수입이 없었다. 그래서 힘들었다"라고 고백해 출연진들을 놀라게 했다.

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이에 김신영은 "수입이 없으면 정산도 못 받았을 텐데. 그럼 그땐 뭐하는 거냐"라며 걱정스러운 반응을 보였다. 박지원은 "그냥 정산 없이 일했다. 엄마 용돈으로 생계를 유지했다"라고 당시 상황을 설명했다.

이어 박지원은 활동을 이어가는 과정에서 겪었던 현실적인 어려움도 털어놨다. 그는 "내가 밥을 계산해야 될 때도 있지 않냐. 근데 혹시나 잔액 부족이 뜰까 봐 항상 노심초사하며 지냈을 때가 있었다"라고 고백해 안타까움을 자아냈다.

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프로미스나인이 힘든 시간을 보냈던 시기는 코로나19 팬데믹과도 겹쳤다. 활동과 공연 등이 제한된 상황에서 기대했던 만큼 성적이 나오지 않았고, 자연스럽게 수입을 얻는 것 역시 쉽지 않았던 것으로 전해졌다.

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김신영은 "진짜 힘든 시기도 있었지 않냐"라며 프로미스나인이 겪었던 고충에 공감했다.

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힘겨운 시간을 버텨온 프로미스나인에게도 변화가 찾아왔다. 박지원은 현재는 정산이 이뤄지고 있다고 전했다. 그는 "지금은 좀..."이라며 미소를 지었고, 과거의 어려움을 딛고 현재는 한층 나아진 상황임을 내비쳤다.

shyun@sportschosun.com