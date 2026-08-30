공효진, 더 단단해졌다..'유부녀 킬러' 공감 일으킨 열연

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[스포츠조선 조지영 기자] 공효진이 '유부녀 킬러'를 현실감 있는 열연으로 시청자를 사로잡았다.

MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'(김은희 극본, 윤종호·김지훈 연출)에서 공효진은 사랑하는 가족과 세상을 지키기 위해 고군분투하는 유보나로 변신해 연일 화제를 모으고 있다.

공효진의 섬세한 연기가 유보나를 선명하게 드러냈다. 냉철하게 임무를 수행하는 순간에도 때때로 드러나는 감정의 틈을 놓치지 않았고 가족 앞에서는 진심을 다하는 모습으로 다양한 면면을 입체적으로 그려냈다. 무고한 이들에게까지 피해가 이어지는 것은 경계하고 또 다른 희생을 막아야 할 순간에는 자신이 해야 할 일을 택하는 신념도 고스란히 보여줬다.

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짧은 망설임과 담담하게 눌러낸 대사, 이내 단호해지는 모습으로 그 안의 고민을 세심하게 표현하며 단순히 타깃을 제거하는 킬러와는 다른 결을 만들었다. 표정과 말투의 작은 차이만으로도 인물이 놓인 상황을 오롯이 전하며 유보나의 행동에 무게를 더한 것이다.

공효진이기에 가능한 캐릭터라는 점도 회를 거듭할수록 더욱 또렷해지고 있다. 일상에서 만날 법한 인물들을 현실감 있게 그려온 그의 강점은 이번 작품에서도 이어졌다. 탄탄한 캐릭터 소화력으로 서사를 매끄럽게 이끌며 시청자들이 함께 따라가게 했다.

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자칫 통쾌한 응징에만 초점이 맞춰질 수 있는 이야기에서도 인물의 고민과 신념을 살리며 시청자들의 공감을 이끌었다. 공효진의 얼굴을 따라가다 보면 어느새 그의 행보를 응원하게 된다. 결국 시청자를 유보나의 편에 서게 만드는 공효진의 진정성 있는 연기가 '유부녀 킬러'의 개연성을 단단히 받치고 있다.

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공효진은 "드라마 후반부로 갈수록 캐릭터를 표현하는 데 어려움이 있었다. 그동안 일상에서 친근하게 만날 법한 인물들을 많이 연기해왔다면, 이번 캐릭터는 판타지적인 요소가 있었다"며 "평범한 워킹맘과 냉혹한 킬러라는 완전히 온도가 다른 두 삶을 오가야 했기에 부담도 컸다. 그럼에도 소중한 일상을 지키기 위해 고군분투하는 보나의 삶을 잘 보여드리고 싶었다"고 전했다.

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한편, '유부녀 킬러'는 남편 권태성(정준원)과 이동진(이상이)이 킹피셔의 정체에 가까워지며 긴장감을 높이고 있다. 유보나가 감춰온 비밀이 드러날 가능성이 커진 가운데, 서로를 향해 다가가는 진실이 어떤 파장을 불러올지 관심이 모아진다. MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'는 매주 금, 토요일 밤 9시 50분 방송된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com