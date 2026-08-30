훤칠한 ♥의사 남편 어깨에 쏙...박은영, 설레는 키 차이 "신혼 밤마실"

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[스포츠조선 김수현기자] '중식 여신' 박은영 셰프가 의사 남편과 달달한 신혼 일상을 공개했다.

박은영은 30일 자신의 SNS에 "신혼 밤마실"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 박은영은 남편의 곁에서 빼꼼 얼굴을 내밀며 다정한 분위기를 자아냈다.

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마스크를 쓰고 모자를 푹 눌러쓴 편안한 차림이지만, 남편과 함께 외출한 행복한 신혼의 분위기는 고스란히 느껴졌다.

특히 박은영은 '하석진 닮은꼴'로 알려진 의사 남편의 곁에서 나란히 서서 훈훈한 투샷을 완성했다.

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훤칠한 키의 남편과 박은영의 설레는 키 차이 역시 눈길을 끌며 두 사람의 달달한 신혼 분위기를 더했다.

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박은영은 별다른 설명 없이 사진을 공개했지만, 남편과 함께 소소한 밤 외출을 즐기는 모습만으로도 행복한 결혼 생활을 엿볼 수 있게 했다.

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한편 박은영은 2024년 넷플릭스 시리즈 '흑백요리사:요리 계급 전쟁'에 출연해 뛰어난 중식 요리 실력을 선보이며 '중식 여신'이라는 수식어를 얻었다. 이후 방송과 요리 콘텐츠 등을 통해 대중과 만나고 있다.

박은영은 지난 5월 성형외과 의사와 결혼식을 올리며 새로운 인생의 막을 열었다.

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shyun@sportschosun.com