정지선, 양준혁 건물 입점 제안 거절했다..."인테리어도 해주겠다 했는데" (사당귀)

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[스포츠조선 김수현기자] 양준혁이 정지선 셰프에게 파격적인 입점 조건으로 러브콜을 보냈지만 단칼에 거절당한 사연이 공개돼 눈길을 끈다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회 기준 220주 연속 동시간대 예능 1위로 흥행 독주를 이어갔다. (닐슨코리아 기준)

오늘(30일) 방송되는 '사당귀'에서는 포항에서 대형 사업을 준비 중인 양준혁이 정지선에게 직접 러브콜을 보냈던 사연이 공개된다. 포항 45층 건물의 무려 3개 층 입점을 확정하며 대형 프로젝트를 추진 중인 양준혁은 정지선 셰프에게 건물 입점을 제안했다고 밝힌다. 양준혁은 "인테리어부터 싹 다 내가 해주겠다고 했다"며 파격적인 조건까지 내걸었지만 거절당했다며 서운함을 토로한다.

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이에 정지선은 "현실적으로 인력이 부족했다"며 슬그머니 눈길을 피해 현장을 웃음바다로 만든다.

한편, 정지선이 대만 지점 오픈 소식을 밝혀 이목을 집중시킨다. 정지선은 "오픈하자마자 이미 9월 말까지 예약이 풀로 마감됐다"고 밝히며 '중식 여왕'다운 클래스를 입증한다. 이에 김숙이 "포항에 보낼 인력은 없고, 대만에 보낼 인력은 있었냐"라고 돌직구를 날려 정지선을 다시 한번 진땀 빼게 만들었다는 후문.

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양준혁의 파격적인 입점 제안과 정지선의 거절에 숨겨진 전말은 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

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KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

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shyun@sportschosun.com